Designaron al economista Lucas Dapena como titular del Consejo Económico y Social 

El economista Lucas Dapena será el nuevo titular del Consejo Económico y Social, una entidad de consulta obligatoria ante planes económicos, sociales, culturales, científicos o tecnológicos; integrado por representantes de todos los sectores de la sociedad salteña.

Así lo dispuso el Gobierno provincial tras la publicación del decreto 287/20. El documento señala que será un cargo “ad honorem y por un período de tres años”.

Doctor en Ciencias Económicas, Dapena se desempeña como decano de la Facultad de Economía y Administración, de la Universidad Católica de Salta. Además de ser asesor económico y financiero en empresas e instituciones del medio, sobre gestión financiera de la empresa (control de gestión y dirección financiera) y gestión presupuestaria (Ingresos, egresos, evolución presupuestaria y análisis de presupuestos). También es consultor para proyectos de inversión, proyecciones, emisión de deuda y auditorías contables-financieras.

El decreto que lleva la firma del gobernador Gustavo Sáenz también establece:

Representante de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado: Rubén Aguilar (UOCRA); representante de organizaciones empresariales de Comercio: Daniel Betzel (Cámara de Comercio e Industria de Salta); representante de organizaciones empresarias de la industria, Dra. Paula Bibini (Unión Industrial de Salta); representantes de organizaciones empresarias de la Minería, Rodrigo Frías (Cámara de Minería de Salta); representantes de pequeños productores, Lucía Ruiz (Foro Provincial de la Agricultura Familiar); Representantes de la Universidad Católica de Salta, Dr. Federico Colombo Speroni.

Además designa a: representantes de organizaciones no gubernamentales de gestión cultural, Ing. Hugo González (Fundación Salta); representantes de organizaciones no gubernamentales de gestión social, Ramiro Reyes (Fundación Alfarcito).

Dapena es doctor en Ciencias Económicas, cuenta con un Master in Analysis, Design and Management of Information Systems, para el que fue becado por el Banco Central de la República Argentina, en la London School of Economics University of London.

Se desempeña como Economista Jefe de la Región NOA a cargo del seguimiento de la economía de la región, la realización de investigaciones económicas, sectoriales y desarrollo económico para el Noroeste Argentino, en IERAL de Fundación Mediterránea.

Realizó diversas consultorías vinculadas al Banco Interamericano de Desarrollo, es responsable ejecutivo del Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta.

Fue subsecretario de Financiamiento de la Provincia y trabajó en la Gerencia del Tesoro Salta del BCRA. Además, fue coordinador Académico del MBA de la Universidad de Palermo.

Escribe y desarrolla columnas en los medios más importantes de la provincia, donde expone periódicamente su opinión, análisis, perspectivas, y trabajos de investigación.

Es profesor de Maestría y Doctorado en diversas Universidades, siempre en el área de economía y finanzas. Ha dirigido Tesis de Maestría y Doctorados de decenas de alumnos de diferentes universidades del país y ha integrado tribunales de Tesis de Maestrías.