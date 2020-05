Murió Carlovich, considerado mejor que Messi y Maradona

El exfutbolista Tomás Felipe Carlovich falleció ayer a los 74 años en Rosario mientras era operado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez a raíz de las lesiones sufridas hace dos días cuando lo asaltaron para robarle su bicicleta.

El Trinche Carlovich, una gloria futbolera que jugó casi toda su carrera en Central Córdoba de Rosario, estaba internado desde el miércoles último por los golpes recibidos y no superó la intervención quirúrgica a la que fue sometido a raíz del edema cerebral que padecía.

Nacido el 19 de abril de 1946 en el barrio Belgrano, donde vivió toda su vida, el Trinche era el último de los siete hijos de Elvira y Mario, un plomero croata, de quien quizá el Trinche haya heredado su pasión por los caños.

Alto, de pelo largo y pocas palabras, era más difícil sacarle un secreto que la pelota. “No sé por qué me dicen Trinche”, se reía cuando hablaba en la puerta de su humilde casa.



“No sé por qué no seguí jugando en Rosario Central”, respondió hace tiempo en una entrevista cuando se le consultó por qué jugó un solo partido oficial en el canalla.

Quizá una parte de la explicación de por qué el Trinche casi no jugó en primera la haya dado luego el exjugador y técnico de Central Carlos Timoteo Griguol. “Es un fenómeno de jugador, pero no le gusta el sacrificio, por eso no triunfó. Jugaba conmigo en Central y prefería irse de caza o de pesca. ¡Qué lástima! Tenía condiciones técnicas únicas. Al marcarlo, el tipo desaparecía por cualquier lado y con él desaparecía la pelota”, expresó Griguol.

Para la afición futbolera, fue mejor que Diego Maradona y Lionel Messi, según dijeron aquellos que lo vieron en una cancha de fútbol, un mito que nació en un partido entre la Selección de Rosario y la Argentina en 1974.

La contundente victoria fue del combinado rosarino (acá jugó Carlovich) por 3 a 1, con “baile” según coincidió toda la prensa al día siguiente. Una anécdota ocurrida en el entretiempo de ese partido pinta lo dura que fue esa noche para Argentina: el técnico de la Selección, el Polaco Vladislao Cap, se acercó a la dupla técnica local, integrada por Juan Carlos Montes y Carlos Griguol, con un pedido de clemencia: “Por favor, muchachos, saquen a ese 5”. Ese “5” era Carlovich.

“Fue el futbolista más maravilloso que vi”, dijo José Néstor Pekerman. “Carlovich fue uno de esos pibes de barrio que, desde que nacen, tiene como único juguete la pelota. Era impresionante verlo”, comentó César Menotti por su lado.



Y hasta Maradona se rindió a sus pies: la última vez que Diego estuvo en Rosario, cuando Central le ganó a Gimnasia por la última Superliga, el Trinche fue al hotel a saludarlo. “No sé si hablarle porque me va a sacar cagando”, confió Carlovich a sus amigos, hasta que Maradona apareció por el lobby y cuando se enteró de quién era lo sorprendió: “¿Cómo andás, Trinche, cómo no te voy a saludar si vos jugabas mejor que yo?”. Y le regaló una camiseta autografiada con esa frase: “Este jugaba mejor que yo”.

El Trinche también jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se hizo famoso por la anécdota del día en que le pagaron con una flamante cupé Fiat de la época y él se subió al auto y se volvió a Rosario. “No me acuerdo bien qué pasó, pero cuando me dieron el auto, me subí, me vine para Rosario y no fui más”, recordó.

En cuanto a la causa judicial, un hombre fue detenido en la ciudad de Rosario como sospechoso de ser el autor del crimen de Carlovich.

La detención del sospechoso se realizó tras un allanamiento en la misma zona en la que Tomás Felipe Carlovich, el Trinche, fue asaltado.