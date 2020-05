Traverso expuso la difícil realidad del automovilismo

A medida que el aislamiento social preventivo obligatorio se alarga, la ansiedad se apodera de los protagonistas del automovilismo argentino y se hace mucho más complicado el día a día de trabajadores y familias que viven del deporte motor, cualquiera sea su categoría. A nivel nacional hay cinco campeonatos de gran nivel, pero cada provincia o región tiene un zonal del que dependen un buen número de personas.

El presidente de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), Juan María Traverso, aseguró que la situación que se vive por el coronavirus “es complicada”, y subrayó que “decenas de miles trabajan y viven del automovilismo”.

“Esta situación es complicada. Para quienes estamos viajando de acá para allá permanentemente se hace muy difícil. Es algo nuevo, jamás vivimos algo similar”, sostuvo el histórico piloto campeón en el Tuismo Carretera y el TC2000.

Desde Ramallo, donde pasa la cuarentena y en diálogo con Carburando en casa añadió: “Tengo la suerte de estar con los autos de mi museo, me subo al tractor para cortar el pasto, pero todo va a cambiar después de la pandemia”.

Al analizar la posibilidad de que vuelva la actividad a las pistas, el expiloto señaló que “no se sabe cuánto va durar esto”.

“Tengo miles de socios en la Asociación, más los mecánicos y las familias. Para los que no están metidos en esto, tomen conciencia la dimensión que tiene el automovilismo en la Argentina”, destacó Traverso.

Y añadió: “Hablamos de decenas de miles que trabajan y viven del automovilismo. El que no pertenece al automovilismo no se imagina la cantidad de personas que están involucradas. La gente cree que es solo para el que tiene plata”.

“Esto es complicadísimo. Muy grave. Mezclamos el problema de la pandemia con lo económico y lo mezclamos mal. El punto uno es la vida. Si te quedás en casa, no solo te cuidas vos sino también al resto. Pero también están los que no pueden porque tienen la necesidad de salir. Entonces aquellos que podemos quedarnos en casa podemos ayudar a los que no pueden”, comentó el Flaco.

En ese sentido, Traverso consideró que “es el momento ideal para que el automovilismo vuelva a ser uno, el automovilismo nacional debe tener un sistema único”, ante lo cual contó: “Hablamos un rato largo con dirigentes, con Hugo Mazzacane (presidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera) y es probable que el automovilismo esté en un solo grupo”.

Respecto a un eventual protocolo para el regreso del automovilismo, Traverso aseguró que “los zonales deberán neutralizarse en su zona y ver de qué forma pueden empezar a tener actividad sin público, con los controles que corresponden”.

“Desde la AAV se los asiste. Por ejemplo, en el autódromo de Buenos Aires, que tiene todo para armar espectáculos automovilísticos sin que nadie entre ni salga y tiene los elementos para desinfectar todos los vehículos que entran. Con lo cual puede que la actividad comience, con muchas complicaciones, pero con los recaudos necesarios”, agregó.

La coyuntura obliga a reformular los sistemas, y Traverso lo sabe: “El automovilismo es una actividad multitudinaria. Ponerla en marcha, tratar que arranque. El negocio hay que dejarlo a un costado. El costo de la actividad es muy alto. Hay que trabajar para bajarlo. Cada cuatro días se puede correr una carrera y se suman las fechas del calendario. Y que con las cuatro gomas corran las dos carreras. Una vez que empieza se verá la forma para definir cómo sigue el negocio. Habrá que cambiar aspectos reglamentarios para que el costo baje”.