Obligatoriedad de títulos para los DT: “Es un despropósito para las ligas”

El presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, consideró que “es un despropósito para las ligas” que los entrenadores de los equipos para competir en sus torneos locales tengan que contar con un título que los acredite para tales funciones. De Francesco consideró: “Está bien para un torneo Regional. Está perfecto. Pero más bien entiendo que son para los clubes afiliados directamente en AFA”.

El directivo azabache mantuvo su opinión en el sentido de que en la Liga Salteña hay clubes que no pueden hacer frente una erogación económica para que una persona pueda cumplir con este requisito. “Primero el técnico tiene que contar con la posibilidad de hacer un curso vía on line. Me parece que no se puede aplicar en un ámbito como la Liga. Y en el hecho también de que se lo inhabilite para guiar a los chicos”, expuso De Francesco.

Para apoyarse en sus expresiones, el dirigentes se refirió a los clubes del interior salteño. “Cómo hace la gente de Orán e Hipólito Yrigoyen. La verdad que no lo veo como fundamento”, sintetizó.