Asumió un nuevo concejal en la comuna de Campo Santo

El miércoles, en el recinto del Concejo Deliberante de la ciudad de Campo Santo, se le tomó juramento a Maximiliano Pastrana como nuevo integrante del cuerpo de concejales, quien viene a ocupar el cargo que dejara vacante Silvia Pintos tras su renuncia en marzo. De esta manera el cuerpo deliberativo vuelve a completarse con un total de 5 miembros, tal como lo estipula la ley provincial que regula a los municipios que no cuentan con una carta orgánica municipal. La asunción de Pastrana fue muy accidentada, debido a que al conocerse la renuncia de Pintos su reemplazo debía surgir de la lista de candidatos a la cual ella pertenecía, y el cargo le correspondía al candidato en segundo término Iván Pedraza, pero también decidió renunciar al derecho que le otorgó la ciudadanía por razones laborales. Luego, Telma Córdoba, quien ocupaba el tercer lugar, tenía la oportunidad de convertirse en concejal, sin embargo también decidió renunciar a ese privilegio aduciendo razones particulares. Maximiliano Pastrana ocupaba el cuarto lugar en la lista y tras las renuncias anteriores se transformó en el nuevo edil por Campo Santo.

Sobre esta nueva función que le toca asumir, Maximiliano Pastrana expresó: "Estuvimos esperando por varias semanas que la Junta Electoral dictamine y me nombre como el nuevo concejal, después de que Pedraza y Delma Córdoba renunciaran. Estoy muy preparado para cumplir con la función porque vengo trabajando desde hace más de 10 años con la actual intendenta Josefina Pastrana en el tema social, esa experiencia con la gente me pone en ventaja como para poder concretar varios proyectos que tengo en carpeta, los que van a beneficiar a toda la comunidad. Uno de esos proyectos sería la creación de un mercado artesanal municipal y la planta procesadora de alimentos, con esos dos proyectos podremos impulsar el comercio en la parte de Betania, debido a que los pequeños productores muchas veces tienen pérdidas de algunos de sus productos, a partir de la puesta en funciones del mercado ellos podrán venir a vender lo que producen, ahora si los productos están a punto de descomponerse se van a poder procesar en la planta y no tener tantas pérdidas y rescatar parte de lo invertido" expresó el flamante edil.

La toma de juramento fue llevada a cabo por el presidente del Concejo, Nicanor Terraza. "Este año empecé mi decimoquinto mandato y le dije a Pastrana que es un chico joven y lo veo con muchas ganas, que cuente conmigo, estoy dispuesto a colaborar con él para que vaya ganando experiencia; ellos son el futuro para Campo Santo. Puedo asegurarle a la comunidad que aquí hay un Concejo unido dispuesto a trabajar y no para pelearnos entre nosotros", finalizó Terraza.