Contención médica gratuita a los vulnerables en la Termal

La doctora María Elvira Moreno de Bini, especialista en terapia familiar, máster en Salud Pública, toxicóloga y pediatra, ofrece terapia gratuita a todas aquellas personas que padecen algún consumo problemático y que por cuestiones económicas no pueden costear su tratamiento.

La modalidad de intervención, teniendo en cuenta la cuarentena, es en consultorio privado, ubicado en calle San Martín y también telefónicamente. "Hay una ayuda histórica, que es la de tratar con personas que tienen problemas con el uso y abuso de algunas sustancias. Pero ahora estamos en un momento donde se necesita apoyo psicosocial", expresó a El Tribuno.

Cabe señalar que la toxicóloga también presta ayuda a través de la Cruz Roja y de la fundación Cortez Moreno.

"Aparte del grupo de pacientes que tenemos mediante estas instituciones, como ahora no se puede continuar con las terapias familiares, se está haciendo un apoyo telefónico, tanto grupal como personal. Hay mucha gente que siente una gran angustia porque no puede salir. Y eso no depende de la situación económica, social, del sexo ni de la edad", aseguró la especialista.

"También hay personas que sufren alguna fobia, tales como claustrofobia, el miedo a estar encerrados y aunque uno esté en algún espacio grande, les afecta por igual. Muchos están acostumbrados a salir a la calle, a sus trabajos cotidianos, y cualquier tipo de salidas que hoy no se pueden retomar con normalidad", señaló.

En ese sentido, la médica indicó que todas estas restricciones desembocan en ansiedad, angustia y desasosiego. "Y en esos momentos es cuando uno está lista para colaborar a través de la línea telefónica, o en mi consultorio".

Consumos problemáticos

La toxicóloga señaló el infierno que viven todos aquellos que tienen dificultades relacionadas con los consumos problemáticos, la convivencia con sus familiares y sus efectos en la cuarentena.

"El alcohol es una droga mayor. Es un consumo que además de ser social y familiarmente problemático, en el momento que no se consume se produce el síndrome de abstinencia", indicó.

"Con el inicio de la cuarentena este tipo de conductas se ven reflejadas en la agresión y la convivencia se vuelve insostenible. Hay que tener en cuenta que la persona al no estar consumiendo tiene toda la irritabilidad propia de la abstinencia", sostuvo.

"Entonces, al sentir que le falta la libertad, el consumo y el convivir con la familia no es fácil, ni aun en las mejores condiciones, mucho menos cuando hay este tipo de problemas", agregó.

Para tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, la especialista expresó: "Siempre le recomiendo a las familias que no sean contestatarias, que tengan en cuentan que estas personas sienten que algo les falta, por eso no hay que engancharse, por más que nos digan cosas que nos duelen, hay que esperar el momento de calma y recién ahí decirles; eso que me dijiste me causó daño".

"Dos personas no pelean cuando uno no quiere pelear, aunque el otro busque pelear, no tendrá respuesta, y así se corta el círculo. No es fácil, tampoco imposible", señaló. Y agregó: "Esto no significa que la otra persona siempre debe ser sumisa y aguantar cualquier cosa, sino que hay un momento de calma, y ahí es el momento de hablar".

"Si uno comienza el maltrato y el otro responde, el maltrato va y viene como una pelota. Pero si hablamos de una familia disfuncional por cuestiones de consumo problemático, donde hay agresiones por medio, se convierte en una relación tóxica", alertó.

"Lo peor que uno puede hacer es agredir cuando el otro está bajo el efecto de alguna sustancia, ya que el otro actuará en consecuencia de lo que le digan. Por eso, lo mejor es acudir a la intervención de la palabra, o sea, explicarle que sus palabras hicieron un daño, y esto, a su vez, da la posibilidad que el otro reaccione y recapacite", explicó.

Finalmente la doctora, con una amplia vocación altruista, expresó: "Se pueden comunicar conmigo de manera confidencial todas aquellas personas que estén atravesando algún consumo problemático, que se sienten estresadas, angustiadas. También aquellos que simplemente quieran charlar".

Cómo contactarla

La doctora María Elvira Moreno Bini atiende en consultorio ubicado en calle San Martín, por la mañana de 8 a 10.30 y por la tarde de 14.30 a 18. Teléfono para turnos: 3876-522337.

