Ramiro José Maury, vicepresidente de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, realizó un fuerte reclamo contra la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, que desde el 12 de diciembre de 2019 está bajo la coordinación de la doctora María Pía Saravia.

La queja del abogado radica en que el organismo provincial está cerrado desde el 16 de marzo, momento en que el Gobierno comenzó a tomar medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Ramiro Maury expresó a El Tribuno que por la pandemia, la Secretaría de Defensa del Consumidor no realiza audiencias presenciales ni recibe denuncias como se venía haciendo desde el 2007 y que quiere implementar una modalidad de "audiencias virtuales".

El abogado denunció que durante este tiempo que permaneció cerrada se suspendieron más de 2.000 audiencias y quedaron en la nada más de 1.500 denuncias por el tiempo que pasó y no se pudieron presentar.

"Hay muchos consumidores que a la fecha no tienen dónde hacer reclamos. Y si es que lo hicieron por la dirección de e-

mail que puso la Secretaría, no tienen fecha así que es lo mismo. Desde enero a la fecha no hay ningún consumidor que haya tenido una audiencia de conciliación", remarcó.

Cuando Ramiro Maury hizo público su reclamo a través de Facebook el 11 de junio, desde la Secretaría publicaron que se están recibiendo normalmente las denuncias y que las audiencias se iban a reprogramar, sin embargo el representante de la Caja de Abogados asegura que no es así.

"Los derechos de los consumidores están siendo vulnerados porque esto produce graves situaciones de personas que no van a tener acceso a la Justicia. A la fecha no tienen dónde hacer el reclamo porque la Secretaría es el único lugar. Además, esto puede provocar que haya mayor litigiosidad en la parte del Poder Judicial", expresó.

Maury también comparó el organismo de defensa al consumidor con la Secretaría de Justicia, que es la encargada de realizar las mediaciones a nivel provincial. El abogado aclaró que desde el miércoles ya se autorizaron las mediaciones presenciales.

"Por eso no podemos decir que no puede haber una conciliación", dijo y añadió que todas las demás reparticiones del Estado están atendiendo con turnos y protocolos, pero sin embargo desde la Defensoría no lo hicieron.

"No atienden al público. Está cerrada la oficina de la Secretaría. Ellos se excusan en que están haciendo revisiones de precio, pero en definitiva no están cumpliendo su rol, ya que son la única autoridad de aplicación de la ley de Defensa al Consumidor en la provincia. Es por eso que hay una desprotección muy fuerte a lo que son los derechos de los consumidores", expresó el representante de la Caja de Abogados.

Además remarcó que la Secretaría era un organismo que funcionaba y que tomaba aproximadamente 30 denuncias por día. "Tenía un compromiso muy fuerte con la conciliación que era la única posibilidad de que una persona tenga frente a frente a una empresa. Se hacían 50 audiencias diarias en la Secretaría y desde el 16 de marzo no se hacen más", finalizó.