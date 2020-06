Cargnello destacó la caridad en tiempos de pandemia

Salta vivió ayer una atípica celebración de la solemnidad del Corpus Christi, ya que la pandemia del coronavirus impidió que se realice la tradicional procesión. En ese marco, monseñor Mario Antonio Cargnello destacó la caridad en este tiempo difícil.

"Este ha sido el tiempo y tiene que seguir siéndolo en el que la caridad muestre toda su creatividad en cada uno de nosotros, desde los gestos hasta compartir lo que tenemos y lo que somos", aseguró.

La solemnidad se transmitió vía Facebook y en la Catedral Basílica se pudo ver a muy pocas personas que estaban distanciadas.

"Necesitamos de la eucaristía para crecer en el don de la caridad. Que llegue al hermano que está a mi lado y es mi prójimo. Estamos celebrando el misterio del cuerpo y la sangre del Señor", aseguró el Arzobispo.

Por otro lado, llamó a la concordia y el perdón. "Yo no puedo quedarme solo, debo abrirme a los hermanos, pensar que si tengo alguien me tiene que perdonar. Hay que crear concordia, abrir el corazón para que el espíritu me sane y me trasforme en un verdadero amador".

El Gobierno de la Provincia aprobó que los diferentes credos puedan volver a realizar celebraciones religiosas, teniendo en cuenta protocolos estrictos para mantener el distanciamiento social y la higiene.

Durante su homilía Cargnello realizó un paralelismo por lo vivido por el pueblo de Israel durante los años que estuvo en el desierto con Moisés y lo que ocurre con la pandemia en la actualidad.

En este punto, señaló que "la experiencia de la fragilidad de la dificultad de la vida nos permite ahondar en los motivos de nuestra esperanza, nos permite preguntarnos si realmente confiamos o no en el Señor".