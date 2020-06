“Sin torneos, es posible que la ATP no sobreviva”

De a poco los deportes van volviendo a su actividad en el mundo pero por ahora, el tenis profesional, sigue a la espera de su vuelta a la actividad.

El Abierto de los Estados Unidos decidirá en las próximas horas si continúa adelante con su programa original de iniciar la competencia el 31 de agosto próximo, después de diversas conversaciones con la ATP, la WTA y los jugadores, con varios frentes abiertos y la llave para que empiece a funcionar el calendario de tenis después del aplazamiento por el coronavirus.

El certamen de Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, se dio lugar, en principio, hasta hoy para tomar una decisión que apunta a seguir adelante con el plan de jugar, aunque rodeado de un estricto protocolo que no convence a muchos jugadores. La USTA parece lista para anunciar la competencia una vez que obtenga la autorización de los funcionarios de salud en Nueva York.

El presidente del Consejo de Jugadores y actual número 1 del mundo, Novak Djokovic, hace unos días expresó que las restricciones y el protocolo eran “imposible” de cumplir. La idea del US Open es, por ejemplo, limitar al máximo la cantidad de integrantes de los equipos de los jugadores y también los movimientos en la ciudad, con concentración en hoteles del aeropuerto (cercanos al Billie Jean King National Tennis Center) y no de Manhattan.

Algunos jugadores se mostraron alineados con Djokovic y en realidad prefieren regresar a jugar en septiembre, en Europa, donde el Covid-19 parece estar más controlado. Sin embargo, otros se mostraron en desacuerdo con Nole. El español Feliciano López, por ejemplo, actual 56° del ranking individual y, además, director del torneo de Madrid, sentenció, vía el diario británico The Guardian: “Como jugador y como director de un torneo, puedo ver la realidad y cómo de difícil es sobrevivir en esta crisis. Está golpeando a todo el mundo, esto es lo que los jugadores tienen que entender. Es urgente que todo el mundo juegue. Si no hay torneos, es posible que la ATP no pueda sobrevivir”.

López, de 38 años y uno de los referentes del tenis español en los últimos 15 años, aportó: “Tenemos este calendario ahora. Necesitamos jugar tanto como podamos y si tenemos que jugar el US Open y luego volar a Europa y jugar en polvo de ladrillo, lo haremos. Ahora es difícil tener el calendario adecuado y tener todo hecho de la mejor manera posible. Tenemos que entender que el tenis no va a ser lo mismo, al menos por uno, dos o tres años. No sé cuánto tiempo. Pero necesitamos sobrevivir a este momento y estar unidos”.

Feliciano expresó que se están evaluando distintas alternativas para la hipotética competencia en el US Open. “Una que se juega a puertas cerradas y al no haber espectadores se reducen los premios económicos. Otra, en el que hay un 30 o 40 % de público y la reducción de premios no es tan grande”.

La mayoría de los jugadores estadounidenses, encabezados por John Isner, se mostraron en favor de que se realice el Grand Slam neoyorquino. Además, Patrick McEnroe, hermano de John y ex capitán del equipo estadounidense de la Copa Davis, opinó, distanciándose de Djokovic y del español Rafael Nadal, quien también dijo que le daría cierto temor ir a jugar al US Open: “No nos podemos guiar por lo que dicen Nadal y Djokovic porque son los ricos y sus opiniones están distorsionadas”.

Sin lugar a dudas que será clave la decisión que tomen las autoridades norteamericanas para la vuelta del US Open, certamen que marcará un precedente a la hora de hacer los próximos torneos en el circuito ATP.