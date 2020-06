Un año del vuelo triunfal de Central Norte al Federal A. VIDEO

Una fecha sumamente especial e inolvidable se rememora en Central Norte: el 16 de junio de 2019 el cuervo vencía a Guaraní Antonio Franco de Misiones en la final de vuelta por 1 a 0, en un estadio Martearena repleto, y se consagraba campeón del Regional Amateur, logrando el ansiado ascenso al Torneo Federal A.

Cómo olvidar un día histórico para el club de barrio norte, donde nombre de Diego Núñez quedó inmortalizado en la institución azabache porque fue quien marcó los goles que devolvió a Central Norte a la tercera categoría del fútbol argentino.

El delantero convirtió en la final ida que se jugó en Posadas y también lo hizo en la revancha, sin lugar a dudas Núñez fue el hombre de los goles importantes en el ascenso.



“Se me vienen a la cabeza muchas cosas, en lo personal y en lo grupal, fue la frutilla del postre en mi corta carrera, nos tocó vivir todo lo soñado”, recordó emocionado Diego Núñez, en diálogo con El Tribuno.

Fue un día muy emotivo para el goleador chaqueño, porque “pensé que ya a esa edad (37 años) no volvería a vivir esas cosas, sabía que iba a un club que en la categoría era candidato. Volver a vivir todas esas cosas, las concentraciones y tener compañeros de jerarquía, emociona”, explicó el Nivi y agregó: “Fue algo único, en el sentido de que me sentí maduro en esos dos partidos, en la primera final en Posadas pude jugar a un altísimo nivel, sentí que estaba a la altura de esa final y fue como que me destapé, no tanto por los goles, si en lo personal”.

Con el gran nivel que mostró Diego Núñez en el campeonato, sobre todo en la final, se ganó el cariño y se metió corazón de los hinchas azabaches: “Cuando fui a Gimnasia y Tiro tuve la posibilidad de hablar con Marco Morinigo y Pablo Ramos, cuando estaba en un buen nivel y ellos me decían: ‘No sabés lo que es la gente de Central, no tenés idea’. Marco me contaba ‘me tocó ascender en el 2006, la gente es humilde y muy buena de corazón, te daba hasta lo que no tenía, nada que ver con otros hinchas’. Cuando me fui para Central los comprendí, se me viene esa anécdota porque recuerdo muy bien esas palabras. Central Norte me llenó, hace tanto tiempo que no sentía ese cariño, y a uno le gusta eso”, describió conmovido el atacante sobre una de las mejores experiencias de su carrera.

Sin lugar a dudas Diego Núñez se convirtió en uno de los jugadores más queridos en el club de barrio norte: “Central siempre será especial para mí por el cariño que me brindaron, hoy estoy en la redes sociales y siempre hay un hincha en cualquier parte del país que me saluda”, dijo orgulloso de tanto afecto que recibe del pueblo azabache.

Pero la relación entre el Nivi Núñez y Central Norte va mucho mas allá de lo que cualquiera podría esperar, porque “soy un hincha más, quiero a la institución y deseo que le vaya bien. Me marcó que el hincha me brindó mucho cariño y hoy me siento como un hincha más desde lejos”, concluyó el delantero chaqueño, quien antes del parate por la pandemia del coronavirus defendía los colores de Ben Hur de Rafaela (Regional Amateur).