Dos empleadas municipales, detenidas por falsificación de firma

Dos empleadas administrativas del área de Habilitaciones Comerciales quedaron detenidas ayer durante un operativo de allanamiento en el Centro Cívico Municipal (CCM), dispuesto por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke. Si bien no sabían en qué momento se iba a realizar, para las autoridades del municipio no fue ninguna sorpresa ya que la misma subsecretaria de Habilitaciones, Lucía Zapata, fue la que radicó la denuncia penal la semana pasada tras advertir una serie de irregularidades.

"Le habían falsificado de algún expediente la firma, habían utilizado los sellos de la Municipalidad y otorgado una habilitación comercial con el número de habilitación de un expediente de 2018, es decir, usaron para un expediente nuevo un número viejo de habilitación", detalló el procurador general de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo.

El funcionario municipal precisó que personal de la Brigada de Investigaciones se llevó dos CPU, algunos expedientes y documentación de Habilitaciones. "Se detuvo a dos administrativas de esa área que aparentemente habían tenido participación o relación con el expediente", señaló.

Consultado sobre si creen que hay más personas implicadas, Angulo manifestó: "Capaz que a partir de esta investigación puede surgir algo nuevo, no sabemos si es un hecho aislado o es algo que venían trabajando hace tiempo".

En la comuna estiman que tendrán novedades del caso en los próximos días. Mientras la causa esté con secreto de sumario, la Municipalidad no puede presentarse como querellante. Por ahora aguardarán a que la Fiscalía avance y les habilite esa posibilidad.

Por otra parte, el procurador Angulo confirmó que mañana instruirá el inicio del sumario administrativo correspondiente, de manera que también se investigue puertas adentro qué es lo que estaba pasando. "Si no hay delito puede haber responsabilidad de alguno de los empleados", añadió Angulo. "De comprobarse la participación de las administrativas, serán exoneradas de la planta permanente", dijo.

No solo como funcionaria

Angulo comentó que la subsecretaria Zapata hizo la denuncia no solo como funcionaria pública, sino porque también la afecta de manera personal, ya que le falsificaron la firma, un delito muy grave que debe investigarse.

Según se supo, a través de la maniobra irregular que aparentemente llevaron adelante las dos administrativas del municipio ahora detenidas, se habilitó un local dedicado al rubro de limpieza ubicado sobre calle Leguizamón. En las próximas horas se conocerán más detalles que maneja la Fiscalía.

En lo que va del año, la Justicia imputó a 11 empleados de Tránsito de la Municipalidad capitalina. Ahora se está investigando a estas dos mujeres por falsificación y se estaría trabajando en casos puntuales de inspectores comerciales que fueron denunciados.

Imputados por las licencias de conducir

Cabe recordar que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó también hace unas semanas por el delito de asociación ilícita a los once detenidos en el marco de la investigación iniciada tras denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la ex Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. La fiscal no descartó nuevas detenciones o cambios en la figura.

Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no fueron hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación mancomunada no se hubiera podido cometer el objetivo de entregar licencias de conducir a cambio de dinero.