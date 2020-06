VIDEO. El concejal Galleguillos no quiere reconocer un bebé: La clave del escándalo en el recinto

El Concejo Deliberante se ha convertido en el escenario de un culebrón en plena pandemia. En la sesión de este jueves, nadie quedó afuera del escándalo montado por los hermanos Guillermo y Griselda Galleguillos que repartieron gritos y malos tratos como si se tratara de un recinto donde opera la monarquía y no un cuerpo deliberativo democrático. En verdad, fue delirante. Los hermanos castigaron como nunca se lo hubiera imaginado, a la jefa de Rentas del Municipio, la contadora Liliana Pistán, quién se presentó a rendir comprobantes de los corsos de febrero. Griselda, la presidenta del cuerpo, caminaba por la sala dando órdenes a los gritos, con su hermano siguiéndole los pasos y vociferando su machismo.

Nadie entendería tanto encono de los ediles si no fuera porque una vez más, desde que se iniciaron las sesiones en el Concejo, una adolescente con su bebé, acompañada por su madre, se apostaron en la puerta del recinto para reclamarle a Guillermo Galleguillos que reconozca su paternidad y colabore con los alimentos del bebé. Había vecinos con carteles que aplaudían y gritaban en apoyo a la adolescente, e intentaban llamar la atención del cuerpo deliberativo. Por cierto, lo lograron y salió a la luz esta historia negra de dos hermanos que parecían cómicos en otras épocas, pero que ahora de despintan en el espanto de sus propios actos.

La adolescente, de 17 años ahora, junto con su madre, iniciaron un juicio civil contra el concejal por filiación y alimentos. La denuncia penal está radicada en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual 2. El juicio civil se tramita ante el juez Daniel Juan Canavoso.

Osvaldo Romano, por Fm 93.1 entrevistó a Rosana, abuela de la adolescente que asegura que su hijo es del concejal de Rosario de Lerma, Guillermo Galleguillos.

En la entrevista, dijo que nunca lo ayudó al bebé con nada. “Nuca se acercó (Carlos Galleguillos) a charlar para tratar de llegar a un acuerdo. O sea, yo presenté los papeles en Ciudad Judicial, sólo faltaba que el juez apruebe el ADN gratuito, porque obviamente yo no tengo para pagarlo. Él en la demanda contestó que no la conoce a mi hija y que él no quiere pagar el ADN”, contó la mamá de la chica y abuela del bebé.

Indicó que el pedido de ADN está hecho pero tiene que esperar que el juez lo libere ya que todo está atrasado por la pandemia y también esperaban la aprobación de una cuota alimentaria provisoria.

"Él tenía 38 años y ella tenía 16 y estaba en el colegio secundario cuando la sedujo por Facebook el año pasado", sostuvo la madre y agregó: "Un día la encontré llorando. Después mi hija me dijo que estaba embarazada. Él quería que ella aborte. Cuando me dijo que estaba embarazada de Galleguillos a los 5 meses de embarazo, fui con una abogada a la Fiscalía y no me quisieron tomar la denuncia".

Para figurar la hipocresía con la que se manejan muchos que buscan catapultarse en el campo de la política, la actual presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, hermana del edil acusado, se mostró como una férrea promotora de la consigna "salvemos las dos vidas", y sin embargo salió en defensa pública de su hermano, exponiendo a la madre y a la adolescente que lo denunciaron.

El 2 de octubre del año pasado, el padre de la joven de 16 años radicó una denuncia en contra del concejal de Rosario de Lerma, por “amenazas y abuso sexual”.

“Yo pensaba hacer un ADN particular porque mi nieto ya tiene ocho meses y el concejal Guillermo Galleguillos niega la relación y hay grabaciones que yo entregué a la justicia donde él habla y acepta que es el papá del bebé. Por eso también fue la denuncia porque la amenazó a ella diciendo que tenga cuidado y que no salga, que le pueda pasar algo, cuando ella estaba embazada. Él no quiere saber nada del bebé, él no quiere ayudarla”, dijo Rosana.

“Tanto que dice que quiere ayudar a la gente, tanto que anda repartiendo cosas, cómo no se acerca a dejarle un bolsón de pañales, una caja de leche. El tarro de leche que toma sale más de 800 pesos. Yo no estoy trabajando actualmente. Imagínese, meterse con una menor de edad, arruinarle la vida, porque encima se quedó de curso por todo el tema este, la dejó embarazada, o sea ella psicológicamente no quedó bien y tiene que estar con su hijo afrontándolo sola. Encima tenemos que esperar que la justicia es tan lenta”, expresó la abuela de la menor.

Por último, dijo que la hermana del concejal Guillermo y actual presidenta del concejo, Griselda Galleguillos: “Siempre me quiso humillar. Son dos personas sin corazón, yo no puedo entender, no puedo creer. Por qué no dice, bueno voy y pago el ADN, por qué atrasa todo esto. No quiere que la gente vea la clase de persona que es, porque para hacer lo que ha hecho, yo creo que no tendría que estar sentado en el Concejo”, finalizó Rosana.