En el Senado, Cafiero defendió la expropación de Vicentin: "La rescatamos"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró ayer ante el Senado que "no está en la política" del Gobierno "avanzar con expropiaciones" y que lo que se pretende hacer con Vicentin es "rescatar una empresa que estaba quebrada".

Cafiero se expresó así al brindar su primer informe de gestión en el Congreso, en respuesta a las preguntas que le formularon los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba) sobre el tema.

La senadora cordobesa fue la más dura, dado que remarcó que en su provincia son "refractarios a la idea comunista de apropiarse de los medios de producción por parte del Estado", tras lo cual preguntó "¿cuántas empresas más tienen previsto expropiar?".

"Quédense tranquilos, no está en nuestra política avanzar con expropiaciones", señaló Cafiero y agregó: "Lo que hemos hecho es rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias y productores sin pagarles, que no estaba operando y no tenía perspectivas de trabajar".

Además, pidió "tener también en cuenta el rescate económico que hizo el gobierno anterior con el Banco Nación", en referencia a los créditos que otorgó esa entidad a la exportadora de granos, en medio de una cesación de pagos por parte de la compañía.

Sobre esto, el jefe de Gabinete agregó: "Eso fue hace ocho meses nada más. El Banco Nación le dio un crédito extraordinario a una empresa sorteando todos los mecanismos previstos".

Además, Rodríguez Machado le había preguntado "¿por qué un gobierno que se dice progresista utiliza una ley de la dictadura para justificar este atropello a la propiedad privada?", pero el funcionario la eludió.

En la segunda tanda de respuestas, Cafiero volvió sobre el tema y dijo que la senadora "hizo una referencia inadecuada" y le respondió: "Va a haber, senadora, tiempo para que usted pueda expresar su propuesta superadora a ver qué se está haciendo con esta empresa que hoy, junio, no está funcionando".

Respecto de la norma sobre expropiaciones, el funcionario subrayó que "el digesto jurídico, la Ley 26.939 de 2014 incorporó estos marcos normativos a los que usted hizo referencia".

"Según la Constitución Nacional y la ley de expropiación, es en esta casa donde se va a discutir cuál es la herramienta adecuada de rescate", agregó.

"Ya estaba en pandemia"

Cafiero realizó una exposición inicial en la que hizo un repaso de las condiciones económicas que recibió el Gobierno por parte de la administración anterior y afirmó que el país "ya estaba en pandemia".

A la introducción del ministro coordinador le siguen las preguntas de cada bloque (primero la bancada de Juntos por el Cambio, luego la del Frente de Todos), que suelen apuntar a que el jefe de Gabinete profundice los temas a los que previamente respondió por escrito.

"Nuestro país claramente ya estaba en pandemia", afirmó Cafiero en su informe, luego de trazar un panorama negativo sobre la situación general de la economía que recibió la administración del presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019.

El jefe de Gabinete sostuvo que si bien el Gobierno había "prometido no hablar de pesadas herencias", el "punto de partida" de la gestión fue una inflación del 53,8% y una "deuda pública que pasó a representar el 90% del PBI", además de una pobreza del 35% que "alcanzó al 52% de los jóvenes, niños y niñas".

Cafiero subrayó que por ello el Gobierno tomó como primeras medidas la "ley de solidaridad social y reactivación productiva" con la que "empezó a diseñar un nuevo mapa del Estado, con prioridades que habían cambiado por mandato popular".

Entre esas medidas, señaló la creación del "Ministerio de Salud, que no estaba" y "el plan alimentar" para "un millón y medio de argentinos que hoy reciben esa ayuda".

También puso de relieve que "los afiliados de PAMI recuperaron los medicamentos esenciales gratuitos y hoy 9 de cada 10 afiliados reciben al menos un medicamento gratis", lo que "representa 3.200 pesos promedio en el bolsillo de los jubilados".