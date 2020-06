Acción Poética Salta llega a las redes

Ese movimiento de gestión cultura voluntaria que se llama Acción Poética Salta se vuelve versátil y supera la cuarentena.

Utiliza el aislamiento, le saca el jugo y se transforma en algo positivo.

Esos chicos y chicas que antes, en plena libertad libre de virus, andaban pintando poesías en las paredes de Salta ahora se reconvirtieron y de ahora en más irán por las redes sociales poniéndole belleza con sus letras a lo gris de la pandemia.

Desde este domingo el mundo entero podrá seguir su primer programa “Acción Poética en las Redes”, a partir de las 19 y hasta las 20 horas en las redes sociales. Podrá verse en las cuentas “Acción Poética Salta Capital” por Facebook Live; “Acción Poética Salta”, por Instagram; y “Acción Poética Salta Radio”, por Youtube .

Esta propuesta se suma al programa de radio en donde ya vienen experimentando desde hace un tiempo. En FM La Cuerda 104.5 se emite desde hace un año y medio un programa,todos los sábados de 17 a 18.30, en donde fueron modificando la forma de llegar a los vecinos de la ciudad.

“Desde un principio nosotras quisimos darle belleza a lo urbano. No hay nada mejor que salir a la calle y leer una frase positiva que te cambie el humor; que no todo sea tan duro. Cambiarle la cara al barrio es importante porque donde hay una frase de Acción Poética (Salta) nadie ensucia ese espacio que de pronto se vuelve propiedad de todos”, dijo alguna vez Nora Fernández en una nota vieja.

“Ahora pensamos en otros formatos y salir de las paredes y adentrarnos en las redes sociales para llegar a todas y todos de manera diferente. Vamos a ver con más detenimiento el trabajo de los artistas, de los poetas y escritores. Vamos a poder disfrutar juntos el arte no sólo de los salteños sino de cualquier artista que vaya saliendo porque este formato audiovisual permite la interacción. Ya no serán más las paredes contemplar sino el programa para interactuar”, dijo Inés López Barros.

Las dos referentes conducen un programa en donde los usuarios encontrarán música, entrevistas, más poesías vivas, un segmento educativo y hasta concursos con interesantes premios; todo vinculado a la complejidad y belleza del arte.



Como estamos aún en cuarentena y la recomendación sigue siendo “quedarse en casa”, Inés y Nora graban el programa en una casa, lo editan a pulmón y las entrevistas son imperdibles. Seguramente habrá un espacio para el humor. Son gente optimista, que ríe, piensa, palpita y vive el arte en carne propia. Le pone el cuerpo a una propuesta que se redobla en los tiempos difíciles del coronavirus.