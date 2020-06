Ante la negativa de Áñez, el Senado de Bolivia promulgará la ley para celebrar elecciones en septiembre

La presidenta del Senado de Bolivia, la opositora Eva Copa, anunció hoy que promulgará la ley que fija la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre ante la negativa de la presidenta interina Jeanine Áñez, quien rechazó avalar la norma hasta que esté controlada la pandemia de coronvirus, pese a que fue aprobada por el Congreso tras un acuerdo alcanzado entre la mayoría de los partidos políticos y el órgano electoral.



Eva Copa, titular del Senado

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo Copa a las puertas del órgano Legislativo, reportó el diario Página Siete.

El viernes pasado, Áñez -quien asumió el poder en una sesión del Senado sin quorum tras la renuncia y denuncia de golpe de Estado de Evo Morales- dio marcha atrás en la decisión de su gobierno y le informó a Copa que no promulgaría la nueva fecha de elecciones hasta que le enviara un informe epidemiológico que garantice que la pandemia de coronavirus estará controlada en septiembre.

Críticas generalizadas a Áñez

El rechazo generó una ola de repudio en la esfera política, con críticas de casi todos los partidos, incluidos el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Coalición Ciudadana del también expresidente Carlos Mesa, e incluso del propio presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, vocal designado por Áñez tras el presunto fraude en las elecciones de octubre de 2019.

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral

También la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) advirtieron ayer a la presidenta que si no promulga la ley, sancionada el 9 de junio, habrá una “sublevación” de los trabajadores y del pueblo.

Pese a la presión creciente, el Ejecutivo se mantiene, de momento, firme en su decisión.

Mineros de la COB

En una nueva pulseada, Copa recordó hoy a la mandataria que tiene la facultad de promulgar la normativa para que la población ejerza su derecho democrático de elegir en las urnas a un gobierno legítimo, y alertó que de no hacerlo, será ella quien promulgue la ley.

Dos días atrás, la presidenta de Cámara alta desestimó el informe solicitado por Áñez y le exigió respaldar al TSE para celebrar los comicios con medidas de bioseguridad ante el coronavirus "como ha sucedido en otros países".

Más acusaciones

Copa también acusó a Áñez de haber faltado a su palabra ya que al asumir el poder en noviembre pasado, en medio de un clima de represión política y denuncias del MAS, prometió que solo lo haría de forma interina para convocar a elecciones. Hasta se comprometió a no presentarse como candidata.



Hoy, sin embargo, es candidata por la alianza Juntos y, una vez más, está pidiendo postergar las elecciones, previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero suspendidas por la pandemia de coronavirus.