Nuevos requisitos y controles más estrictos a los que quieran ingresar a la provincia

En el Gobierno de la Provincia no quieren sorpresas y por eso ayer avanzaron con nuevas medidas de seguridad para reforzar el control a todos los que ingresan desde otros distritos, con o sin circulación viral.

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta agregó requisitos que deberán cumplir las personas que deseen entrar a la provincia a partir del lunes 22 de junio.

En ese marco, el secretario general de la Gobernación de la Provincia, Matías Posadas, informó que todas las personas, cualquiera sea la vía por la que viajen y el lugar de procedencia, deberán indefectiblemente cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días en los centros de aislamiento que la autoridad sanitaria indique.

Además, solo podrán regresar a la provincia aquellas personas que certifiquen su residencia en el territorio provincial.

El funcionario puntualizó que se dispuso que todos los que provengan de lugares con circulación viral deberán presentar ante las autoridades que lo requieran un examen PCR negativo obtenido dentro de las 72 horas previas al ingreso a la provincia.

Asimismo, indicó que todo permiso de ingreso a la provincia se emitirá conforme a la disponibilidad de plazas en los centros de aislamiento y, en este punto, Posadas aclaró que solamente serán válidos los permisos "Volver a Casa" y aquellos que gestionan las empresas para el traslado de personas en transporte público.

Todos los que ingresen a Salta, además, deberán usar de manera obligatoria la aplicación "Salta COVID".

"Seguimos fortaleciendo esta estrategia de prevención. Hoy Salta tiene muchas actividades que están habilitadas, y para cuidar esa condición y evitar que el virus circule entre los salteños creemos que son fundamentales los controles en la frontera, tal como lo planteó el gobernador Gustavo Sáenz, y el estricto cumplimiento del protocolo dispuesto para aquellas personas que regresen a la provincia", indicó Posadas.

En los últimos días los contagios en Jujuy, que volvió a fase 1 de aislamiento por un lado, y las mayores restricciones para ingresar a Tucumán, por el otro, llevan a concluir que endurecer controles es una medida, por lo menos, necesaria.

Realidad sanitaria

El secretario general de la Gobernación remarcó que "las medidas tienen que ver con la evolución de la situación epidemiológica en Salta y en el resto del país".

"Hay un crecimiento en provincia y Ciudad de Buenos Aires y otras provincias del país donde se ve un incremento de la circulación, y eso nos lleva a tomar estas medidas más estrictas y que revisten mayores requisitos para el ingreso a la provincia", señaló en diálogo con El Tribuno.

Posadas recordó que "lo cierto y objetivo es que la única forma de que el virus ingrese es que lo traiga alguna persona de otra provincia o de otro país; por eso es que el gobernador está pidiendo reforzar los controles fronterizos, que es clave, pero también hacia adentro del país aumentamos los controles".

El funcionario provincial destacó que "fue muy positivo lo que se vino haciendo respecto de que la gente que ingresaba vaya 14 días a los centros de aislamiento y un control de PCR final, lo que nos permitió detectar prácticamente todos los casos que hoy tenemos en la provincia", y la efectividad de esa estrategia por la cual se logró evitar que esa gente ingrese a la provincia y se produzcan contagios.

"Si bien los casos crecieron en esta semana en Salta, esto se dio dentro del marco de los controles y de las tareas preventivas, son consecuencia directa de la prevención; no se registraron en personas que no estaban cumpliendo con la cuarentena, lo que permite controlar la situación", resaltó el secretario general de la Gobernación.

Posadas indicó que a partir de ahora se solicitará a quienes vengan de provincias con circulación viral que presenten el PCR negativo como condición para poder ingresar y se sumará para provincias donde no hay circulación viral y que antes hacían el aislamiento en sus domicilios, que también deberán hacer el aislamiento en los hoteles. “El 100% de quienes ingresen a Salta desde otras provincias van a hoteles y, a los que vengan de zonas con circulación viral se le suma que deberán presentar un test de PCR”, remarcó

En los últimos 30 a 40 días la provincia recibió más de 1.500 personas, a las cuales se les hizo el seguimiento en aislamiento y el PCR antes del alta: “Esto nos produjo un momento de tope del sistema, por la cantidad de plazas que teníamos para recibir gente y también la capacidad para hacer los PCR de alta”, dijo Posadas y agregó que “como sabemos que aún hay personas que están pendientes de volver, los vamos a ir autorizando a regresar en función de la capacidad que tengamos para recibirlos”.

El funcionario calculó que aún hay entre 1.500 y 2.000 personas que están buscando volver a la provincia según los trámites iniciados, aunque aclaró que en muchos casos se realiza más de una gestión o se trata de personas que no pueden justificar su ingreso porque no tienen residencia y quieren visitar a algún pariente u otra cuestión puntual que no es aceptable hoy.

Posadas reivindicó “la tarea que hizo la Dirección de Epidemiología de la Provincia, que determinó que además del aislamiento en hoteles, que es una de las pocas provincias que lo hace, sumaron el alta al día 14 con el PCR”.

“Esto nos permitió detectar muchos casos asintomáticos, que son muy difíciles de descubrir si no es con ese sistema. La mayoría de los casos registrados en Salta son asintomáticos y su detección es producto de un buen trabajo de Epidemiología ya que la inmensa mayoría de los casos que tenemos confirmados fueron consecuencia del control y la prevención”, finalizó el funcionario.

No hubo nuevos casos de COVID-19 en Salta

Hasta ayer el número de contagiados se mantenía en 20 personas.

El Ministerio de Salud Pública informó anoche que Salta registra 20 personas con coronavirus con residencia habitual en la provincia.

Así también, se indicó que, del total de casos positivos, se encuentran 12 personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.

Durante la jornada de ayer se activaron diez protocolos y permanecen seis muestras en estudio.

Asimismo, se prosigue con la realización de los controles sanitarios a las personas que cumplen aislamiento estricto por cuarentena.

La Provincia se mantiene sin circulación comunitaria de COVID-19 y se continúan realizando todas las acciones de vigilancia epidemiológica para el cuidado de la comunidad en su conjunto, detalló el Ministerio de Salud Pública.

Prevención

Desde la cartera sanitaria se insta a la población a continuar manteniendo el distanciamiento social y las normas de higiene para prevenir el contagio del coronavirus.

Para ello, resaltaron la importancia del lavado frecuente de manos con agua y jabón y cubrirse la boca y nariz con el codo al toser o estornudar. De utilizarse pañuelos, se deben desechar y luego volver a realizar el lavado de manos.

También se recomienda desinfectar superficies (mesas, escritorios, teclados de computadoras, etc.) y elementos de uso frecuente (celular, llaves, anteojos), usar siempre tapabocas y mantener la vivienda limpia y ventilada.