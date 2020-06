El anillo inteligente con el que la NBA busca prevenir el coronavirus

La NBA reveló detalles sobre cómo se controlará el estado de salud de los jugadores que formarán parte de las 22 franquicias que protagonizarán la última etapa de la liga en Orlando, a partir del 31 de julio próximo, y entre los elementos que se utilizarán serán un anillo y pulseras “inteligentes”.

El anillo inteligente (smart-ring) es el más innovador de todos y se trata de un implemento que mide la temperatura corporal, funciones respiratorias y ritmo cardíaco, factores que ayudan a detectar si una persona tiene síntomas de coronavirus.

Estos anillos, producidos por la empresa tecnológica Oura, son capaces de predecir los síntomas de la enfermedad con hasta tres días de antelación y con una precisión del 90 por ciento. Toda la información recopilada será después estudiada por la Universidad de Michigan para generar diagnósticos individuales.

De todos modos, la herramienta tiene sus limitaciones. Sus resultados únicamente servirían ante indicios, y no como una confirmación de algún hipotético positivo de coronavirus. Estos solo podrían ser detectados mediante el test de PCR, como habitualmente sucede. En la vuelta de la NBA, el anillo inteligente sería de uso opcional para los basquetbolistas que igualmente serán sometidos de manera frecuente a pruebas de COVID-19.

Los anillos Oura son de titanio, resistentes al agua y vienen en diferentes tamaños (pueden pesar de 4 a 6 gramos). La batería ofrece una autonomía de hasta siete días y los datos recolectados se sincronizan a través de Bluetooth con iPhone o móviles con Android. Integran herramientas como un giroscopio, acelerómetro y sensores para medir la temperatura corporal.

El anillo fabricado por Oura ya se utiliza en otros deportes. Algunos deportistas de la Liga de Hockey sobre hielo estadounidense (NHL) lo tienen incorporado para mejorar su bienestar sanitario. Sin embargo, sería esta la primera oportunidad en que el anillo inteligente sea una herramienta para aplicar contra el coronavirus.

El principal temor es que un caso de algún deportista no sea detectado a tiempo y desate una cadena de contagios en la principal liga de básquet del mundo.

Además de ese anillo, los jugadores también contarán con unas pulseras inteligentes (Disney MagicBand) que deberán llevar en todo momento, excepto entrenamientos y partidos.

Esta pulsera, que les dará acceso a sus habitaciones y zonas comunes de la burbuja ubicada en el Wide World of Sports de Disney, también ayudarán al personal de Disney para saber si un jugador diagnosticado positivo entró en contacto con otro y así reforzar sus protocolos de seguridad y actuar con precisión ante casos de emergencia.