Fue un largo silencio para confirmar lo que todos suponían. 19 años después del polémico gol a los ingleses en el Mundial de México 1986, Diego confirmaba en su programa “La Noche del Diez”, que se emitió en agosto de 2005 por Canal 13, cómo había sido el famoso gol de la “mano de Dios”.

A diferencia de los relatos anteriores, pero fiel a su estilo característico ante cada anécdota, Diego reveló un detalle desconocido que tiene que ver con el momento exacto y por qué pensó en pegarle con su puño izquierdo a la pelota.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, los de la defensa eran todos grandotes. Sansom, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Valdano no me da el pase a mí, sino que lo anticipa Sansom... Él quiere jugar para atrás...”, recuerda Maradona.

“Entonces -continuó Maradona- cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba... digo no la alcanzo nunca: ‘¡por favor bajá, bajá por favor!’”. Fue en ese preciso instante en el que nació la ‘mano de Dios’. Ahí se me ocurrió la idea de meter la mano y meter la cabeza. Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía adónde estaba la pelota y yo miro así, y la pelota está en la red. Y empiezo a gritar, ¡gol, gol!”, reveló Diego.

Fue tamaña la sorpresa que generó Pelusa con su acción, que tuvo que despabilar a sus propios compañeros a puro insulto: “El boludo de Checho me dice: ‘pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Callate la boca boludo y abrazame, callate la boca y abrazame!’. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice: ‘No me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Y digo, ‘después te cuento Valdano, ¡dejate de hinchar las pelotas!’”.

Se jugaban 51 minutos y se armó la gran polémica que el árbitro tunecino Ali Bin Nasser no hizo caso y convalidó el gol. Cuatro minutos después Diego le demostraría al mundo porqué era el mejor jugador de todo el planeta, al convertir el “gol del siglo”.