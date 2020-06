El runner que pasó por Salta está varado en Arica

Es otra de esas historias complicadas por la pandemia, es la de Juan Pablo Savonitti, el runner argentino que partió desde Usuhaia con el desafío de llegar a Alaska, siempre corriendo y con el propósito de difundir y concientizar la lengua de señas.

También conocido como el “Forrest Gump argentino”, Juan tenía previsto llegar a destino, la Bahía de Prudoe, en Alaska, a mediados del año próximo, pero el coronavirus no se lo permitirá.

Savonitti se encuentra varado en estos momentos en Arica, en el norte chileno: “Estoy a 15 kilómetros de la frontera con Perú, que está cerrada. Estoy acá desde el 12 de marzo y no me dejan pasar”, contó el corredor a El Tribuno. Precisamente, como sucedió en toda América, desde mediados de marzo las fronteras se cerraron y todas las ciudades y pueblos entraron en cuarentena para evitar la propagación del virus.

“Cuando llegué a Arica, se dictó la cuarentena obligatoria por la cual tampoco puedo salir ni a la calle. Luego de que pasaron los 14 días encerrado, llegué hasta el puesto militar de control de la frontera con Perú, con esto terminaba la etapa chilena, pero ya no pude seguir, no me dejan”, relató.

Juan Pablo consiguió hospedaje a cambio de un trabajo: vive en un hotel, el cual cuida como sereno por las noches. “Por suerte la dueña de este lugar me aceptó; cuido, atiendo el teléfono, doy una mano”, dijo. El runner señaló que la pandemia complica en todo sentido. “Pero esto es parte del viaje que elegí hacer, no me quejo. Hay gente que la pasa peor, gente que murió, familiares que ya no están. No puedo quejarme entonces”, reflexionó.

Su paso por Salta fue en noviembre del año pasado. Había llegado a la provincia por la ruta 40, fue recibido por la comunidad hipoacúsica de Asorsa (Asociación de Sordos de Salta), brindó una charla en un hotel y tras un breve descanso siguió su camino por ruta 9, hasta Jujuy, y más tarde pasó a Chile por el Paso de Jama.

“Mi familia sabe dónde estoy y se preocupa, pero tomo todas las precauciones necesarias en estos tiempos”, contó.

105 días / lleva varado Savonitti en Arica. Partió de Ushuaia el 1 de enero de 2019 y estuvo en Salta el 14 de noviembre.

El retraso de Savonitti es de casi cinco meses, y será de un par más. Calculaba cubrir todo su viaje en 2 años y medio, ahora quizá sean 3 años. “Ya recorrí casi 7 mil kilómetros”, dice Juan, y le quedan 18 mil más.

Sus recursos económicos siguen siendo limitados por lo cual pide a la distancia una colaboración a través de su cuenta de Instagram “@niamali mits”. Además, Savonitti luego contó que le surgió una propuesta para realizar un documental o serie, por parte de una productora argentina en el cual reflejará su travesía y podría emitirse por las famosas plataformas de streaming. “Este trabajo está en etapa de preproducción”, aclaró.

En Arica todavía tiene para rato, Perú extendió su cuarentena hasta el 30 de junio, pero seguirá. Es el tercer país americano con más casos. Juan no tiene otra que esperar.