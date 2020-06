Asaltaron al tesorero Walter Copa, de Juventud

En Juventud no ganan para preocupaciones, ayer al tesorero Walter Guillermo Copa le robaron la recaudación del dinero que estaba destinado al pago de la provisión de 40 buzos de la firma Kelme y una nootebook. Ante este desagradable momento la dirigencia del club santo rápidamente realizó una denuncia por lo que los delincuentes, de acuerdo a las primeras averiguaciones de la policía, ya estarían identificados por el aporte de las cámaras de seguridad y que se procedería a las detenciones en las próximas horas.

El monto en efectivo de la venta la indumentaria por pedido de la Policía no se dio a conocer

Desde un comunicado por parte de la comisión directiva y por lo sucedido con Walter Copa, se informó que en las instalaciones del club de la Lerma no se suele dejar dinero en efectivo, ya que hubo intento de robos en otras oportunidades.

Pero en el club antoniano en otras gestiones anteriores también sustrajeron camisetas, botines y tres pelotas.