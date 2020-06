La Unión Europea estudia cerrar sus fronteras a viajeros de EEUU, Rusia y Brasil

Mientras que varios de sus países están elaborando estrategias para el regreso a la normalidad de algunas de sus actividades luego del confinamiento por el coronavirus, la Unión Europea (UE) está estudiando cerrar sus fronteras a los turistas estadounidenses, rusos y brasileros debido a cómo sus gobiernos vienen manejando la pandemia.

Según informó The New York Times, citando a funcionarios europeos, al mismo tiempo que el bloque comunitario busca reabrir sus fronteras a partir del próximo 1 de julio, las autoridades de la región buscan llegar a un acuerdo acerca de los criterios que los países no pertenecientes a la UE deben cumplir antes de ser colocados en la lista de turistas aceptados.

Funcionarios y diplomáticos están estudiando dos versiones de 'lista segura' que están en debate: en ambas se incluyen a países como China, Uganda, Cuba y Vietnam, y excluyen a EEUU, Brasil y Rusia.

No obstante, las fuentes dijeron a The New York Times que si EEUU registraba un descenso en el número de casos de coronavirus podría ser luego incluido en la lista.

Estados Unidos es el país con mayor número de casos de coronavirus en términos absolutos, con más de 2,3 millones de contagios y más de120.000 muertos.

Los 27 miembros del bloque tomarán su decisión en función de cómo los países emisores de turistas están afrontando la pandemia de Covid-19 y del riesgo que representen sus ciudadanos de causar una propagación de la enfermedad.

Una de las listas contiene a 47 países con tasas de infección inferiores al promedio de la UE, mientras que la otra engloba a 54 países, incluyendo a naciones con tasas de casos ligeramente superiores que el promedio del bloque regional.