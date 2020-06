Los dos positivos no están en Aguaray; habrían viajado al sur

Los dos pacientes infectados de COVID-19 registrados por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia como pertenecientes a la localidad de Aguaray estuvieron varios días en Tartagal alojados en el hotel Pórtico Norte junto a otro grupo de personas que realizaban el aislamiento social obligatorio al arribar a la zona provenientes de la provincia de Neuquén.

Se trata de dos hermanos oriundos de la localidad de Aguaray, pertenecientes a una conocida familia de la localidad, quienes trabajan en la industria petrolera en la localidad de Plaza Huincul en la provincia de Neuquén y que arribaron a Tartagal el pasado 17 de mayo, pero dos días después rompieron el aislamiento y se fueron a Aguaray, de donde ambos son oriundos.

Rompieron la cuarentena

El gerente del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Juan López, se refirió al derrotero de los dos petroleros quienes, se supone, deben estar de regreso en el sur del país.

López precisó que al arribar "el pasado 17 de mayo fueron alojados con otras personas provenientes de Neuquén en el hotel Pórtico Norte. Dos días más tarde ellos argumentaron que tenían un familiar anciano muy enfermo en la localidad de Aguaray, por lo que les permitieron salir del aislamiento", precisó López.

López agregó que "lo que a mí me dijeron es que el permiso lo obtuvieron de la Dirección de Turismo, pero no tengo precisiones de quiénes se lo otorgaron; pero sí tengo la certeza de que la autorización no fue dada por nuestro personal sanitario", agregó el gerente del hospital de Tartagal.

"Lo que ellos dijeron -agregó- es que iban a hacerles una visita a este familiar que era muy anciano y que estaba muy enfermo y que finalmente iban a cumplir el aislamiento en la localidad de Aguaray. El día jueves 28 les tomaron las muestras pero se fueron, no están en la zona y no sabemos si regresaron a Neuquén o a dónde, pero en Tartagal o Aguaray no están".

López remarcó que no alcanzaba a entender "por qué fueron autorizados a romper el aislamiento pero alguien les dio el permiso, quizás por esta excusa del familiar enfermo. Pero además ellos nunca dijeron que habían estado en Córdoba antes de llegar a Tartagal. Tampoco sabemos cuántos días estuvieron en Córdoba, pero se trata de pacientes asintomáticos. En este momento por haber estado en la localidad de Aguaray todo el seguimiento dependerá del hospital de esa localidad que seguramente ya dispuso aislar a los familiares o personas con las que estos dos pacientes tuvieron contactos, tomarles las muestras y que cumplan con el aislamiento".

Lo que se conoció es que dos familiares de los infectados, de 84 y 59 años respectivamente, quedaron aislados en el hospital local a la espera de determinarse si fueron contagiados, ya que tuvieron contacto estrecho durante varios días.

El rastreo no tiene certezas

Los dos se fueron de Aguaray después del pasado 28 de mayo pero sin haber completado los 14 días, pero tampoco existen certezas de que hayan cumplido efectivamente con el aislamiento.

El lugar de reunión se habría producido a menos de 3 cuadras de la plaza principal, en pleno centro de la localidad.