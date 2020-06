Barovero, campeón de América con River, no descarta volver al millo

"No terminó el fútbol argentino para mí, me preguntaron hace poco por el regreso y no lo descarté", indicó el arquero.

El arquero Marcelo Barovero, flamente refuerzo de Burgos, de la Segunda B de España (Tercera División), con un contrato por dos temporadas, no descartó hoy una posible vuelta a River Plate en los próximos años.



"Nunca sabemos lo que puede pasar. Miro para adelante. Viví una etapa maravillosa y única, con una despedida que jamás voy a olvidar. De ahí descartar que nunca más voy a pisar el Monumental, no lo pienso. Me siento pleno, después pasa por las necesidades, si te abren las puertas o no, de la actualidad de uno", declaró Barovero en diálogo con TyC Sports.



"No terminó el fútbol argentino para mí, me preguntaron hace poco por el regreso y no lo descarté", indicó el ex River, Huracán y Vélez.



Barovero, de 36 años, aseguró que le gustaría tener a Marcelo Gallardo o Ramón Díaz como entrenadores en su eventual regreso.



"A todos nos gustaría que sea con Marcelo de técnico, con Ramón también vivimos cosas lindas. El banco de River siempre está ocupado por grandes personas y técnicos. Fui afortunado en tener a los dos más ganadores de la historia. Ojalá Marcelo se quede a vivir ahí", indicó el ex arquero de Monterrey de México.



Marcelo Barovero jugó en River desde 2012 hasta 2016. En ese lapso ganó el Torneo Final (2014), Copa Campeonato (2014), Copa Sudamericana (2014), Recopa Sudamericana (2015), Copa Libertadores (2015) y Copa Suruga Bank (2015).