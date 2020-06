El comunicado de Riestra sobre el entrenamiento de sus jugadores en plena cuarentena

Desde el club alegan que no sabían de la práctica, piden “disculpas”, aseguran que investigarán y que podría haber sanciones a los jugadores.

Ante la difusión de un video en el que se ve a jugadores de Deportivo Riestra ​entrenándose en su estadio, el club emitió un comunicado en la noche de este miércoles diciendo que investigará lo ocurrido y que "la eventual violación del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) será objeto de sanciones institucionales".

La AFA había dejado en claro al enterarse que también investigará el hecho, porque no está permitido este tipo de entrenamientos bajo ningún concepto. Y algunos dirigentes del fútbol argentino pidieron incluso sanciones hacia la entidad.

"El Deportivo Riestra Asociacion de Fomento Barrio Colón, afiliado a la Asociacion del Futbol Argentino (AFA), desea poner en conocimiento de la opinión publica en general que sus autoridades se encuentran abocadas a investigar internamente las circunstancias respecto a la información difundida en el día de hoy por distintos medios, que denuncian la realización de entrenamientos deportivos en las instalaciones de nuestra institución, en tanto las mismas no fueron autorizadas por las autoridades de nuestro club", sostiene la institución. "En tal sentido, el Club Deportivo Riestra deslinda de responsabilidades a AFA de la presunta violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ya que no existe disposición alguna, emanada de la entidad madre, que autorice dichas practicas deportivas", continúa.Y agrega: "Que la eventual violación del ASPO será objeto de sanciones institucionales, poniéndonos a disposición de las autoridades deportivas, administrativas y judiciales para investigar dicha conducta, que de ser acreditada, nos impone la obligación moral de ofrecer a la comunidad en general, y todo el ámbito del fútbol federado en particular, nuestra más sinceras disculpas".A sabiendas de las críticas recibidas, con el presidente Alberto Fernández a punto de extender la cuarentena durante dos semanas más, el club concluye en el comunicado: "Por último, queremos reafirmar el compromiso del Club Deportivo Riestra de respetar todas las disposiciones normativas vigentes que se dicten en virtud de la terrible situación que vive nuestro país y el mundo, como consecuencia de la pandemia COVID-19".