Romero: “Busquemos acuerdos, cumplamos con ellos, no profundicemos la grieta buscando impunidad”

El Senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, se manifestó esta tarde en contra de la ampliación de las facultades del Jefe de Gabinete para permitir la transferencia de partidas presupuestarias sin límite en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus y la derogación de dos DNU del gobierno de Mauricio Macri sobre las escuchas de la Agencia Federal de Inteligencia que fueron parte del temario propuesto por el kirchnerismo en la sesión. Lamentó no apoyar el tratamiento de leyes como las reformas a las de alquileres y de educación, por no estar incluidas en el acuerdo general de sólo tratar temas vinculados a la actual pandemia

Romero dijo durante la sesión que “la búsqueda de la impunidad quedó expuesta en esta sesión, por una parte del oficialismo. Nunca es el momento de hacerlo pero si algunos cree que ese momento existe, eligieron el peor. La ansiedad, el apuro, el capricho provocaron este inmenso error”.

Además el legislador agregó que “con esta actitud, no van a lograr aplanar la curva de la oposición. No van a poder inmunizar a la sociedad ni a la justicia. La vacuna para vencer el revanchismo tampoco ha sido encontrada. Los síntomas de la búsqueda del enemigo, del desprestigio de las instituciones persisten en algún sector . Vencer este virus, el de la impunidad , costará muchos más que vencer al otro virus más famoso”.

Luego, el senador nacional por Salta, expicó que el kirchnernismo, con la introducción del temario propuesto, fue en contra del decreto parlamentario dictado por la vicepresidenta, mediante el cual restringió el contenido de las sesiones por internet a asuntos vinculados con la pandemia. “Los acuerdos se respetan. Se puede estar en contra o a favor pero se respetan. Está en la historia de este cuerpo, en la esencia de la actividad política. El País necesita exactamente lo contrario. Necesita que nos juntemos y elaboremos un plan de reconstrucción de Argentina. Que nos pongamos de acuerdo en diez puntos básicos para vencer esta difícil coyuntura pandémica, pero para fijar las bases de un País serio donde haya políticas de estado, de un futuro que de certezas a los inversores y confianza a los argentinos y nos saque de este estancamiento que abruma y que lleva casi 70 años”, sostuvo.

En otro orden, Romero interpeló a sus pares para que abandonáran la construcción de la grieta y profundizáran en el diálogo: “desde la oposición, demostramos que queremos colaborar aunque pensamos distinto, que tenemos otras formas de hacer política, que creemos en el diálogo. Pero ustedes están en otra. Ya estuvieron en el poder y dividieron el País cuando se enamoraron de la grieta.Encontraron a los enemigos perfectos. A los medios, a la iglesia, al campo en su momento. Ahora a los grandes capitales, a los jueces que tuvieron la osadía de juzgar a los que estuvieron antes en el poder y a lo que queda del campo” y agregó que “la gente no quiere más grieta. No quiere la revancha, la venganza, el resentimiento. Ayer el Presidente tuvo un buen diálogo con empresarios. Eso se necesita: dialogar, escuchar, como lo ha hecho infinidad de veces con los infectólogos y especialistas sanitarios. Me alegró esa actitud pero muchos más la frase que expresó el propio Presidente al decir que no avalaría locuras. Guardo la esperanza, que el Presidente mantenga la sensatez de esa frase, y que muchos de ustedes, que están en la bancada oficialista piensen igual. No acompañen locuras. No le sirve a los argentinos”.

“Estamos peleando con un enemigo invisible con un plan económico también invisible. En ese contexto, de fuerte presión de los que toman decisiones y gobiernan, porque reconocemos que que no es fácil. Existe por un lado la certeza que en comparación con países cercanos, el aislamiento ha sido importante para no lamentar tantas víctimas fatales ni contagios. También existe la certeza que solo se analiza la situación nacional como si lo nacional fuera el AMBA. Y también tenemos la certeza que existe una situación asfixiante en muchos sectores de la economía. Todo ese combo nos llevó a acordar las sesiones virtuales. El fin era ese, siempre lo fue.

Pero está claro que detrás de la pandemia se esconde esa ausencia de un plan de reconstrucción que debería empezar en el interior uniendo zonas productivas y convirtiendo a esta dramática situación en una oportunidad para equilibrar el País. También se escondía, y hoy dejó de ocultarse, esa necesidad de buscar la revancha, de ir en contramano de lo acordado y de lo que la sociedad reclama”, concluyó