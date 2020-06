Policías elaboran su indumentaria de seguridad

Personal policial perteneciente a la comisaría 101 de General Gemes a cargo del comisario Mayor Luis Ríos, elaboró su propia indumentaria de seguridad contra le COVID-19, la que solo será utilizada cuando se trate de una emergencia extrema. "Entre todo el personal de la comisaría juntamos dinero para la compra de la tela y también para los gastos que demandó la confección de los camisolines, las botas de telas y barbijos, logramos realizar 15 juegos completos los que por el momento mantendremos guardados, hasta que alguna situación relacionada con el coronavirus nos obligue a su uso", manifestó el comisario Ríos.

Aclaró que "el Gobierno nos envía elementos de seguridad pero preferimos reservarlos para el personal que está en una primera línea como por ejemplo criminalística".

Ríos agregó: "Como se trata de nuestra propia seguridad preferimos hacer algo e invertimos en estos elementos sin esperar que nos den todo".

Los controles

El personal policial en esta lucha contra la pandemia, está colaborando con controles sobre ruta nacional 34, además de realizar patrullajes por toda la ciudad, "lamentablemente tenemos que decir que la comunidad gemense no se cuida, salen a toda hora, andan en grupos, no usan barbijos especialmente en los barrios, parece que no tomaron verdadera conciencia de lo que puede llegar a pasar si nos toca algún caso positivo". Pero no se trata solo de aquellas familias que se encuentran residiendo en esta ciudad, sino de los que piden ser repatriados, "es un alivio que aquellos que vienen de zonas con circulación del virus deban ir a Salta, pero muchos de los que llegan quieren evitar la cuarentena y no dan aviso de su presencia". Sobre esta situación irresponsable puso el ejemplo de dos personas que arribaron desde Córdoba para visitar a familiares, lo hicieron en un camión particular sin informar de la situación, dirigiéndose directamente hacia el domicilio a donde los estaban esperando, "por suerte los vecinos denunciaron lo que estaba pasando, por tratarse de una situación de riesgo el COE actuó de inmediato, fuimos hasta el domicilio en barrio El Cruce y trasladamos a estas dos personas hacia la ciudad de Salta para que cumplan con la cuarentena. Córdoba es una zona roja es decir de alto riesgo, por lo que no pueden quedarse en esta ciudad, a pesar de que contaban con todos los controles de salud correspondientes, ellos no tenían síntomas y presentaban un buen estado de salud", informó el comisario Ríos, quién instó a la comunidad a seguir colaborando con denuncias como lo vienen haciendo hasta el momento.