Petropulos: “No me llamó nadie oficialmente de Pumas por Armani”

Nicolás Petropulos, representante del arquero de River Plate Franco Armani, aclaró hoy que no hubo contacto oficial con dirigentes de Pumas, de México, y solo recibió “sondeos” de empresarios cercanos al club.

“Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon y consultaron las condiciones o posibles condiciones para que Armani llegue a Pumas, pero nadie del club”, aseguró el agente de Armani en declaraciones a ESPN.

A su vez, el representante agregó que el arquero “está muy feliz” en el club, y aunque no descartó analizar una propuesta “muy interesante” a futuro, “lejos” está de pensar una salida del millonario.

Armani, de 33 años, tiene contrato con River hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de veinte millones de dólares.