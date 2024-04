Conmoción en barrio Circulo III: Un caballo le arrancó la mitad de la oreja a un niño

Un pequeño de 7 años del barrio Circulo III, vivió una tarde de terror cuando salió a jugar con sus amigos y un caballo que habitualmente se encuentra suelto en el sector, lo atacó y le arrancó la mitad de una de sus orejas. El niño estaba en el cumpleaños de su vecinito, en una vivienda cercana a su hogar. El hecho ocurrió en un espacio verde en cercanías al lugar. El nene rápidamente fue trasladado junto a su madre al centro de salud de San Remo, en estado de shock. Luego fue derivado de urgencia al Hospital Público Materno Infantil, en donde permanece internado en observación.

Los vecinos reclaman por los problemas constantes, a raíz de la irresponsabilidad de los dueños de varios caballos que viven sueltos en la zona. Y aportaron que se trataría de una yegua que se encuentra en celó, lo que ocasionó la agresión. Además advierten que hicieron varias denuncias previas por el tema, tanto ante la policía y municipalidad, sin respuestas. Piden protección, por el temor a represalias de parte de los dueños de los caballos. “Sabemos que los dueños de los caballos tienen armas de fuego, incluso hace poco patotearon y balearon en una pierna a mi hijo. Por suerte el está fuera de peligro y ya hice la denuncia”, aseguró Reina, vecina.

En diálogo con El Tribuno, Isabel Cayo, abuela del nene, expresó: “Yo me encontraba trabajando. Según me contaron mis vecinos los niños estaban jugando afuera, en un espacio verde cerca de la casa de su amigo que estaba de cumpleaños. Y en eso vino el caballo y rápidamente lo atacó. Por lo que llamaron de emergencia a la ambulancia. Luego lo llevaron al Hospital Materno Infantil, dónde debe seguir internado. Está en observación para descartar alguna infección, que provenga del animal”. Y continúo: “De ahí tendremos que esperar dos meses para que su oreja cicatricé bien y ver si se puede hacerle un injerto. Lamentablemente no pudimos encontrar la otra mitad de la oreja, por eso creemos que el animal se la comió”.

Luego, comentó: “La madre estaba muy mal al ver a su hijito con la sangre chorreando, se puso muy nerviosa, ella es sostén de sus dos niños. Sólo nos queda esperar su evolución. Mi nieto está muy asustado. Cuando mi hija trabaja los deja a sus dos chicos con su hermana, ella con lo poco que gana sostiene a sus hijos. Pero ahora con está situación no sabemos como va hacer para subsistir, seguro va a necesitar remedios y están carisismos. Nunca se hacen cargo los dueños de los caballos, por eso apelamos a la solidaridad de la gente. Si es que alguién puede ayudarnos con pañales XG y leche, nos vendría muy bien”.

El niño estaba en el cumpleaños de un vecinito

Claudia, vecina, remarcó que el problema con los caballos sueltos se da siempre. Y relató: “Los chicos que estaban en el cumpleañitos en mi casa, salieron a jugar y entonces pasó lo peor. Nunca nos lo imaginábamos, tengo mucha impotencia porque el niño estaba al cuidado de nosotros. Entonces cuando mi nieto me avisó que el caballo le había arrancado la oreja al nene, salí corriendo y nos dimos con que al chico le faltaba más de la mitad de la oreja, yo pensé que sólo lo había lastimado, pero era peor”. Y dijo que el chico estaba en “shock”, además resaltó que es común que los caballos corran en total libertad por toda la zona. “Cuando ocurrió esto le pedimos a la familia que son los dueños de los caballos que los busquen y reaccionaron mal”, sostuvo.

El nene fue trasladado al Hospital Materno Infantil

En tanto, Macarena, la vecina que socorrió a la familia con transporte hasta el centro de salud más cercano, contó: “Apenas pasó el accidente a las 17.30, me encargué de sacar mi auto y llevar rápido al niño y su mamá a la salita de San Remo, donde le hicieron curaciones. Y lo llevaron de urgencia al Hospital Materno Infantil. El nene estaba shokeado y después que pasó un rato al parecer se dio cuenta lo que le pasó y comenzó a gritar del dolor. Llamamos a la policía y nos pidieron que hagamos la denuncia”.

Hicieron denuncias ante la policía

Desde el Centro Vecinal del barrio Circulo III, aseguran que vienen realizando denuncias desde marzo por la situación sin respuestas de ningún organismo. “La policía nos dice que no pueden intervenir, porque están atados o tienen la marca, lo que indica que tienen dueños. Se ve que están bien alimentados, pero nosotros como vecinos opinamos que un barrio no es un lugar para estos animales. No corresponde porque hay muchos niños y salen a toda hora, para andar en bicicleta, a jugar por la plaza y los caballos están todo el tiempo sueltos y por todas partes”, manifestó Miriam Espindola.

Además, contó que desde la policía les explicaron que no están recibiendo animales por las enfermedades que tienen hoy los caballos. Asimismo, dijeron que en el caso que los retengan, sucede que los dueños no van a reclamarlos durante meses, lo que implica un tiempo en el cual deben alimentarlos y no cuentan con las provisiones necesarias. “Es por eso que no pueden venir a retirarlos del barrio, comprendemos que mucho no pueden hacer la policía. Desde el municipio no tuvimos respuestas a pesar de que hicimos numerosos reclamos, es tremendo lo que tuvo que pasar para mostrar lo que nos pasa, y ver si es que alguien nos responde”. Luego, solicitó: “Pedimos protección por nuestra seguridad, porque a partir de la denuncia que hicimos por lo que le pasó al nene, está familia puede tomar represalias”.

En menos de una semana son cosas muy graves las que vienen pasando en el barrio, está una de las peores con el niño. La familia que tiene a los caballos tienen armas de fuego, tenemos miedo, pero estamos unidos y es hora de hacer algo porque esto ya no puede continuar así.

Un hecho con armas que involucra a los dueños de los caballos

Por su parte, Reina, vecina del Circulo III, relató angustiada que el último domingo su hijo fue patoteado y baleado en una de sus piernas por esté grupo de personas, que son dueños de los caballos. “Cuando mi hijo regresaba para casa, lo patotearon entre 10 a 15 personas que son del mismo grupo de los caballos. Estaban drogándose y tomando, y cuando están así a ellos no les gusta ni que los miren, por eso lo atacaron”. Y siguió: “Lo golpearon y cuando mi hijo logró volver a casa, volvió con su hermano que les fue a reclamar lo que le habían hecho, de ahí salieron con armas y lo balearon en una pierna. A mi otro hijo lo apuntaron en la cabeza, diciéndole que lo iban a matar. Estamos con miedo”.

Asimismo cuando la madre resaltó que tras llamar a la policía, debieron esperar como una hora para que lleguen hacer un allanamiento y hasta eso ya hicieron desaparecer las armas. “Se trata de la familia Copa, ya con esté tema no nos queda otra que hacer de lado el temor. Yo esperó justicia, ya hice la denuncia penal, pero hasta ahora no tenemos respuestas y está gente sigue haciendo lo que quiere en el barrio”.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo con pañales, leche o alimentos. Contactarse con Miriam Espindola del Centro Vecinal, al 3873008358.