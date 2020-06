Mauricio Isla: “Me gustaría jugar en Boca y luego en la U de Chile”

Mauricio Isla, defensor chileno, reiteró que desea jugar en Boca Juniors, actual campeón del fútbol argentino, y luego retirarse en la Universidad de Chile, en donde comenzó su carrera.

“Hasta ahora no sé adonde voy a ir, tuve solo una conversación con Boca Juniors. Ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile, es mi sueño y el de mi familia”, dijo Isla en una videoconferencia con chicos de una escuela de fútbol del club Cobreloa, filial La Serena.

Boca, a través de la secretaría de fútbol que comanda Juan Román Riquelme -vicepresidente segundo del club de la Ribera- inició gestiones a principios de año para incorporar a Isla, y ahora lo considera prioridad para ser el primer refuerzo, y quizás el único en el próximo semestre.

El lateral derecho, que puede moverse como marcador o volante por ese sector, integrante del seleccionado de su país, quedará libre el 30 de junio del Fenerbahce de Turquía.

Allegados a la secretaría de fútbol xeneize dijeron a Télam que la semana pasada hubo un nuevo contacto entre Riquelme y el jugador chileno, y que “se está muy cerca de llegar a un arreglo con un contrato por dos años”.

En esa posición de la cancha, el entrenador Miguel Russo tiene a Julio Buffarini como titular. En el plantel también está Leonardo Jara, que puede ser transferido ya que Racing tiene interés en sus servicios; y el juvenil Marcelo Weingandt, quien está cerca de ir a préstamo a Godoy Cruz.

Mauricio isla, quien el viernes próximo cumplirá 32 años, salió campeón de la Copa América dos veces con la selección chilena, en 2015 y 2016. En Europa jugó en Juventus de Italia y en el Olympique de Francia, entre otros clubes.