Artes marciales apuran el regreso

De a poco en la provincia van volviendo los deportes individuales aunque uno de los que espera volver a la actividad son los deportes de contacto (artes marciales mixtas, Jiu-jitsu y taekwondo, entre otros).

Jorge Chávez Díaz, pertenece a la Selección de Jiu-jitsu y es profesor de esta disciplina y comentó como padecen la falta de actividad.

“Estuvimos con el Secretario de Deportes, presentamos un protocolo para practicar a la distancia, haciendo sobra, bolsa y ejercicios individuales pero hasta el momento no tenemos respuestas”, sostuvo Chávez, quien además agregó: “Tratamos de hacer que tengan en cuenta a las personas que realizan deportes contacto”.

Chávez también remarcó la difícil situación de los profesores en este deporte.

“No nos dan ninguna solución, tenemos una problemática grande siendo profesores de deportes de contacto. Nosotros vamos a ser los últimos en lagar pero necesitamos algún tipo de contención, alguna ayuda económica, queremos trabajar”.

Por último, Jorge Chávez hizo expreso pedido a los funcionarios.

“Tenemos que palear las consecuencias económicas, me parece injusto que se puedan ir a los bares y no se puede entrenar. La gente lo que quiere es trabajar, que le den a los profesores fuentes de trabajo, ya son tres meses sin trabajar y la gente vive de esto. En MMA se cortó todo, nosotros no estamos pidiendo nada raro, solo que nos dejen participar, que escuchen lo que nosotros necesitamos”.