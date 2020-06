Cumplieron la cuarentena en hoteles y reclaman que los dejen salir

Unas 87 personas que llegaron a Salta desde otras provincias en las últimas semanas reclamaron ayer, desde el lobby de un hotel céntrico, porque aseguran que ya cumplieron la cuarentena obligatoria pero que todavía no les permiten salir.

"Estamos muy enojados, indignados, con muchísima impotencia. Somos un grupo muy diverso de trabajadores. Muchos vinieron del sur. Hay bebés, gente de más de 60 años, familias enteras, personas solas, algunos tienen diabetes, hipertensión. El jueves pasado nos hicieron el hisopado. El sábado se cumplió nuestro último día de cuarentena y hoy no sabemos dónde están nuestros tests ni cuáles son los resultados", manifestó Gala Soler, una joven de 29 años que vino desde la India en un vuelo de rescate de la Embajada argentina en ese país, el 21 de mayo. Al día siguiente llegó a Buenos Aires y el 23 de mayo ya estaba en la capital salteña. Ingresó a un hotel ubicado en la esquina de las avenidas San Martín y Jujuy para cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días.

"Llegué a Salta en un colectivo dispuesto por el Gobierno y me mandaron al hotel. Aquí hicimos toda la cuarentena. Hoy (por ayer) ya es nuestro día 16 y seguimos acá", sostuvo.

El jueves pasado, día 12 del aislamiento para el grupo de repatriados, fueron sometidos a los hisopados. "Nos hicieron el test a todos los del hotel, menos a dos personas que trabajan en salud. Se las llevaron a una salita y ya no están acá. Se fueron porque les dieron negativo. Ahora, qué pasó con los 85 test no sabemos. Ni siquiera sabemos donde están porque nadie del Ministerio de Salud ni del Comité vino a dar respuestas", aseguró Soler.

La joven contó que se comunicaron con los hospitales. "En el Hospital del Milagro no están ingresados para ser analizados y nos mandaron al Papa Francisco, pero de ese hospital nos dijeron que volvamos a preguntar en el Milagro. Ya pasaron cuatro días de las tomas de muestras y tenemos que seguir esperando, entonces decidimos bajar al lobby del hotel para ejercer presión y exigir respuestas", recalcó.

Muchos de los repatriados esperaban con sus bolsos listos. Varios de sus familiares se reunieron en la vereda del hotel. Un cordón policial rodeaba la puerta de ingreso y personal de bioseguridad también concurrió al lugar.

Un policía encargado de una unidad especial les dijo a los repatriados que posiblemente hoy estén los resultados de los tests. "No confiamos mucho en lo que nos dice la Policía porque ellos no saben. La respuesta que queremos es de Salud", expresó otro joven que no quiso dar su nombre por temor a represalias.

Por su parte, Gala Soler contó que es música saxofonista y que hace dos años se fue a vivir a la India. Trabajaba en un hotel al sur, en Koa, pero por la pandemia se quedó sin empleo y decidió volver. "Fue terrible llegar a Salta en un colectivo sin comida, agua ni asistencia. Hicimos 40 horas de viaje para llegar y en Aunor estaba roto el Saeta, así que esperamos al costado de la ruta dos horas, una vergenza. De Tucumán a Salta esperamos seis horas en el frío. Es muy injusto todo esto. No nos pueden tratar así. Ya cumplimos. Hace 16 días no salimos de las habitaciones. No podemos volver a nuestras casas ni ver a nuestras familias", finalizó Soler.

En tanto, Mónica, hermana de un hombre repatriado, expresó: "Pedimos información. Queremos saber cuáles son los resultados".

Un segundo laboratorio

Ante las denuncias por demoras en la entrega de resultados de COVID-19, el Gobierno de la Provincia abrió el paraguas y anunció ayer la posibilidad de habilitar un segundo laboratorio para realizar los estudios. El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, durante una conferencia de prensa en el Centro Cívico Grand Bourg manifestó: "Nuestra provincia nunca ha creído conveniente avanzar en la utilización del test rápido por la falta de confiabilidad en los resultados. Hemos elegido potenciar el análisis PCR y en esa dirección estamos ya muy cerca de la posibilidad de contar con un segundo laboratorio, lo que prácticamente duplicaría la cantidad de pruebas que podamos realizar".

Añadió que hasta la fecha se han realizado más de 3.300 pruebas y que es un número importante frente a la cantidad de casos positivos. "Los expertos recomiendan un porcentaje y nosotros estamos muy arriba. Estamos evaluando pero seguramente el laboratorio sería en el hospital Papa Francisco", finalizó.

Actividades con 50% de capacidad



El ministro de Gobierno Ricardo Villada, explicó que “todas las actividades, ya sean industriales, comerciales o de servicios, cuando se realicen en lugares cerrados se van a poder hacer al 50% de la capacidad; lo mismo en lo que se refiere a las actividades de carácter deportivo y social”.

También quedan habilitadas las actividades que se realizan en bibliotecas, museos, centros comerciales, plazas, parques, restaurantes y bares. En ese marco, a algunas de ellas la Provincia ya las tiene habilitadas y otras se van a consensuar con los responsables los protocolos correspondientes.

Las personas que vuelvan a la provincia de jurisdicciones con circulación comunitaria de COVID-19 deberán aislarse 14 días en hoteles. Los que lleguen de ciudades sin contagio comunitario deberán aislarse en sus casas.