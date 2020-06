Luz verde para los gimnasios, pero con normas muy estrictas para funcionar

Luego de mucho penar, idas y vueltas, los gimnasios ya tienen el visto bueno para abrir y empezar a trabajar. Muchos ya habían abierto sus puertas ayer, siempre teniendo en cuenta los rígidos protocolos de seguridad sanitaria.

Se esperaba que hoy se publicara en el Boletín Oficial la resolución 35 del Comité Operativo de Emergencia (COE), en donde se le da el visto bueno a la apertura de los gimnasios, entre otras actividades que se comienzan a permitirse, en el marco de la nueva etapa de distanciamiento social.

Los gimnasios querían abrir antes, es más, desde Nación había salido la autorización la semana pasada, pero el aumento de cantidad de casos de coronavirus en la provincia había dejado todo en suspenso.

Las medidas

Un dueño de gimnasio le contó a este diario ayer que ellos como medida harán que en todo momento se respete la distancia. "Una vez que la persona llega, en la entrada deberá limpiarse los pies y dirigirse a la zona donde deba hacer ejercicio", señaló. Al tiempo que dijo que en todo su gimnasio la gente podrá encontrar alcohol en gel para desinfectarse las manos.

Por otro lado, hay carteles que indican cómo debe moverse cada una de las personas dentro del edificio. "Procuramos que nadie utilice los aparatos sin que antes se los haya desinfectado", aseguraron. Por ahora trabajarán a la mitad de la capacidad que tenían.

Los dueños de los predios afirman que pasan por un momento económico muy duro. "Muchos cerramos desde el pasado 16 de marzo. Esto ya no se aguantaba más, fueron tiempos muy duros", aseguraron.

De acuerdo al protocolo que maneja la Secretaría de Deportes de la Provincia, los lugares deberán dar turnos online o por otro medio a la gente para que no se amontonen en la recepción. También piden a la gente no concurrir si tienen estos síntomas: tos, dolor de garganta, fatiga muscular, fiebre, etc.

Por otro lado, informaron que los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen.

"Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de los baños, como mínimo cada tres horas, con solución de alcohol o lavandina", señala el protocolo que aconseja que la persona que haga ejercicios en un lugar no permanezca en él más de una hora.

También señala que los dispensadores automáticos de agua, jabón y toallas de papel deben estar permanentemente con sus productos.