Fila interminable en Anses por el IFE

La pobreza golpea en cada rincón de la Argentina, la inflación caló más profundo los bolsillos de los trabajadores y, sobre todo, de aquellos que lo hacen en forma esporádica (changas). Cientos de ellos debieron acudir a la ayuda del Estado para poder "subsistir" y cobrar esos 94 mil pesos del nuevo IFE.

Desde la madrugada del jueves se observan filas "interminables" en la vereda de avenida Jujuy al 100, donde está la casa central de la Anses en la ciudad. "Quise anotarme y realizar el trámite para cobrar el IFE. Ingresé a la página oficial de la Anses pero me dice que yo no estoy habilitado para hacerlo. Te puedo asegurar que no tengo trabajo, que no cobro ninguna ayuda del Gobierno y mucho menos contar con algo a mi nombre. Yo en este momento tuve que volver a vivir con mis padres porque no podía ni siquiera pagarme una habitación en un inquilinato", dijo Francisco, un hombre de unos 35 años.

Muchos sentían vergüenza de tener que acudir a esta ayuda de 94 mil pesos. "Hace un año que busco trabajo y no consigo. Hago changas cuando consigo alguna y eso me permite comer uno o dos días, es muy duro para uno tener que venir a mendigar unos pesos para poder subsistir", señaló Miguel, angustiado por lo que le toca vivir.

El IFE de $94.000 está destinado para todos aquellos trabajadores informales y requiere inscripción previa que se debe realizar ante la Anses. Los interesados deben contar con la Clave de la Seguridad Social y una cuenta bancaria a su nombre.