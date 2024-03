Milei y Bukele, conTrump

Algo llamativo acaba de ocurrir en el movimiento derechista que nutre de votos a Donald Trump en EEUU: dos presidentes de América Latina se sumaron a su lista de estrellas internacionales. Se trata del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, quienes participaron en la Conferencia de Acción Política Conservadora que concluyó el sábado en el estado de Maryland.

Con diferentes arengas y consejos, Bukele y Milei pronunciaron dos discursos aplaudidos en este influyente foro conservador, desde el mismo escenario donde Trump habló como protagonista indiscutido.

El expresidente estadounidense agradeció al inicio de su mensaje la presencia de Milei como "un gran honor" y llegó a abrazarse de forma efusiva con el libertario argentino. "Hagamos grande a Argentina otra vez", dijo Trump en ese saludo. "íViva la libertad, carajo!", gritó Milei e hizo reír a Trump.

A la conferencia asistieron el líder ultraderechista español, Santiago Abascal, y la ex primera ministra británica Liz Truss.

¿Cómo llegaron Bukele y Milei a convertirse en referentes del trumpismo?

El presidente de la CPAC, Matt Schlapp, destacó el plan de Milei de recortar subsidios del Estado. "Nos encanta la idea de tener una motosierra para representar que va a eliminar gastos".

Si la agenda de Milei coincide con posiciones de los conservadores de EE.UU. en el plano económico, la polémica "mano dura" de Bukele contra el crimen parece encajar con la intención de Trump de colocar la seguridad como tema de campaña. Bukele declaró la guerra a las pandillas y derribó las altas tasas de homicidios en El Salvador con una política de encarcelamientos masivos y un estado de excepción. El gobierno de Bukele ha sido acusado de violaciones de derechos humanos en su política de encarcelamientos masivos, sin orden judicial y sin pruebas de ningún tipo.

Según Schlapp "lo que ha hecho Bukele en El Salvador es atacar al crimen y a los criminales. Y hay mucha gente que vive en nuestras mayores ciudades que quisiera ver las calles más seguras", compara.

En su discurso, Bukele buscó sintonizar con su audiencia al lanzar críticas a blancos comunes de la derecha, como las organizaciones no gubernamentales o el filántropo multimillonario George Soros. "Si quieres que el globalismo muera aquí también, debes estar dispuesto a luchar sin disculpas contra todo y todos los que lo defienden", agregó.

Bukele, hasta ahora, evitaba definirse de derecha, pero la derecha ya lo había elegido a él como ídolo. Tanto Bukele como Milei apostaron por tener buenas relaciones con Trump.

En la conferencia también participó el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro —hijo del expresidente, y aliado de Trump, Jair Bolsonaro—que sostuvo que en su país hay abusos de la justicia en la causa que investiga un supuesto plan golpista para evitar que asumiera el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei expresó simpatía por Trump y recomendó: "No dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social", dijo. "Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y, de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140".