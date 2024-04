Oportunidades y confianza

"Nunca vi un contexto internacional tan a favor para la Argentina como el que estamos viviendo ahora. El contexto nos juega a favor", sostiene el economista Claudio Zuchovicki, quien disertó en el marco de SINOR, el Salón Inmobiliario Corredor Norte (www.sinor.com.ar), en la localidad bonaerense de Cardales. Ante economistas, desarrolladores, intendentes y empresarios del cuarto anillo de Buenos Aires, el experto se refirió al futuro del mercado local y a la recuperación económica. Durante el evento, además, se presentaron las tendencias, proyecciones del mercado y oportunidades de inversión que hay en la región.

Zuchovicki considera al corredor Norte, que comprende Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz, como una gran oportunidad de inversión: "Va a pasar lo que la economía quiera que pase y eso va a depender de la credibilidad que a ustedes (los inversores) les inspire el plan de gobierno", recalcó.

Durante su ponencia repasó todos los aspectos del mercado de compraventa de dólares y enumeró los cinco grupos que adquieren y se deshacen de dólares: "De lado de la compra está el importador, el que paga deuda en el exterior, el que ahorra mes a mes, el turista que viaja al exterior y pide dólares y el especulador".

En cambio, continuó, del lado de la venta se encuentran "el exportador que vende dólares, el que trae plata del exterior porque quiere invertir, el turista que viene, el que no llega a fin de mes y tiene que vender para pagar el aumento de servicios y el especulador, que dice prefiero tener pesos, los coloco en tasa de interés y vendo los dólares´".

En este panorama "gana el vendedor", subrayó. Es decir, que hay más oferta dólares que demanda, debido a que "el ahorrista no está comprando porque no tiene un mango". "El importador –continuó--, ya se cubrió previamente y por recesión y por brecha dejó de requerir tantos dólares".

Con esta perspectiva, la "balanza" muestra más dólares y menos compradores, ya que "el vendedor es más grande que el comprador, porque ahora lo que están faltando son pesos para pagar la luz y el gas frente a la acelerada inflación", señaló.

En cuanto a la inflación: "Es importante la Ley Bases para desregular los precios, para que aparezcan nuevos oferentes. Actualmente quedó a medias porque como no se aprobó, no está firme. Entonces no se arriesgan", dijo Zuchovicki.

Sobre cómo impactarán los precios durante abril, analizó que "la inflación es un número; un promedio de distintas variables. Está muy alta –consideró--, pero con tendencia decreciente. Ahora se viene la inflación para las clases medias con las tarifas, las prepagas y los colegios".

Además, consideró que el Gobierno se encontró en la situación de "elegir entre recesión o hiperinflación: "No había más opciones. La recesión te pega, pero la hiper es peor", dijo el especialista.

Zuchovichi recalcó que el país puede ser atractivo para los inversores internacionales: "Si mirás un mapa, decís 'vale la pena Argentina'. Con guerras en distintos continentes, América del Sur no tiene eso".

"Se va a salir de la crisis y creo que en algún punto ya empezamos", aseguró y concluyó que "en mi vida vi un contexto internacional tan a favor para la Argentina como el que estamos viviendo ahora. El contexto nos juega a favor".