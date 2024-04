¿Protege la Constitución el despido arbitrario en el Estado?

Siguiendo un constitucionalismo diríamos de "justicia social" y entre otras, a dos constituciones francesas de 1946, la Constitución de Italia de 1948 y la Ley Fundamental de Bonn (República Federal Alemana) de 1949, durante el proceso histórico de la denominada "Revolución Libertadora" en 1957, y luego de un controvertido proceso de reforma constitucional -cuya ilegitimidad no puede ser puesta en duda-, la Constitución Argentina incorporó finalmente su famoso artículo 14 bis y con él la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo público.

Frente al recurrente fenómeno de despidos en el sector público en ocasión de sucesivos cambios de gobierno -como ocurre al presente, motivado al parecer no tanto en la crisis económica sino en el espíritu de facción política y cierto fundamentalismo de escuela económica-, corresponde preguntarse si efectivamente la Constitución Nacional ha sido tajante en la protección frente a tan grave arbitrariedad, la del despido sin causa, que viene siempre a impactar con suma injusticia en dos cuestiones fundamentales: la dignidad del trabajador despedido y la afectación del servicio, con notorio perjuicio para el erario y los ciudadanos.

Hemos visto estos días despidos de empleados de muchísimos años al servicio público, con el solo argumento de la no renovación de los "contratos" con los que el Estado, muchas veces ha cubierto las necesidades de servicio, intentando eludir el cumplimiento de la ley, implementando cesantías masivas en sectores que no cumplen tareas transitorias o no permanentes. A guisa de ejemplo, un laureado meteorólogo con más de 21 años de servicio ininterrumpido en un organismo estatal, periodistas en la agencia de noticias o medios del Estado o profesionales destacados en el área del control de las telecomunicaciones.