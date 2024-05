Salud alerta que pese al frío se siguen dando casos de dengue en la provincia

Trabajadores esenciales: policías, docentes y personal de salud serán los primeros en recibir la vacuna contra el dengue en la ciudad de Salta. Según reportes del Ministerio de Salud Pública, durante la última semana se notificaron 988 casos de la enfermedad y una persona fallecida, pese al frío que hizo en las últimas semanas.

"La población objetivo va a ser personal esencial, es decir, seguridad, educación y personal de salud. Calculamos que se aplicarán 4.500 dosis. Se comenzarán a colocar en el grupo etario entre los 25 y 39 años", explicó ayer el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien encabezó el lanzamiento de la campaña, que tuvo lugar en el auditorio del hospital Señor del Milagro. También participó la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, entre otras autoridades de Salud.

Mangione precisó que la decisión de iniciar con estos grupos, que residan en la capital salteña, responde a que han sido los que mayor cantidad de contagios han tenido estadísticamente. "Y también porque hay una gran escasez de vacunas en el mundo. Entonces estamos tratando de optimizar el recurso lo mejor posible", detalló.

Además, explicó que se eligió el hospital Señor del Milagro para el lanzamiento de la campaña, ya que es una manera de reconocer el trabajo que realizó el equipo de salud. "Desde septiembre hasta la fecha, atendió más de 9 mil pacientes y se internaron más de 500. Es el establecimiento referente en enfermedades infecciosas y debemos revalorizarlo. Es por eso que muy pronto, como se anunció, comenzarán las obras de ampliación para poder brindarle una atención de calidad a los pacientes y que los trabajadores cuenten con un mejor espacio", manifestó.

Falta de fondos

Al ser consultado sobre si, luego, el resto de la población recibirá la vacuna o si hay limitantes, el ministro respondió: "La intención que tiene el Ministerio es vacunar a todos. Pero estamos negociando con la Nación. Si se va a hacer cargo o no de la compra (de la vacuna)".

Y añadió: "Hay una dificultad no sólo al nivel de escasez de la vacuna, sino también porque los fondos no alcanzan y Nación sigue sin definir si va a solventar o no esta campaña de vacunación".

"El número es muy importante. Por eso lo que hizo el gobernador en haber tomado la posta de haber comprado las vacunas fue una erogación muy importante para la Provincia. Y actualmente estamos en una situación muy apretada y no en condiciones para comprar para toda la población. Entonces dependemos que también Nación comience a aportar", sostuvo.

Hasta el momento la Provincia compró 20 mil dosis de la vacuna contra el dengue. Sin embargo, "vamos a seguir comprando nosotros. El número en total sería 300 mil dosis. Un cálculo es que están cobrando cerca de 30 dólares cada dosis. Un número bastante importante. De todas maneras, nosotros nos hemos comprometido y seguimos trabajando con la población objetivo y estoy convencido que vamos a llegar a buen puerto. El año que viene, si hacemos las cosas como están planeadas, la vamos a pasar mejor aún que lo que se pasó este año porque ya este año lo pasamos mejor que el año pasado", aseguró.

Y mencionó que según la Organización Mundial de la Salud, el valor que tenía que tener la vacuna para que sea óptima tiene que ser de 15 dólares.

"Eliminar el mosquito"

Genera preocupación en los especialistas la persistencia del mosquito Aedes aegypti, a pesar de las bajas temperaturas. "El frío no lo está matando, y eso es lo que me está preocupando. Antes nosotros hablábamos de que ante menos de 8 grados nos quedábamos tranquilos, pero ahora no está pasando porque estamos teniendo casos", sostuvo.

En este sentido, Mangione destacó la importancia de la prevención. "Lo que sí tenemos que hacer es eliminar al mosquito y la única manera de eliminarlo es sacando los reservorios en todos lados, seguir con el descacharrado y los cuidados. La gente tiene que tomar conciencia", hizo hincapié.

Mencionó que en el norte provincial ha bajado bastante el nivel de contagios y está aumentando en Capital y en el sur. "Pero no hay que olvidar que es endémico. Todo el año vamos a tener dengue", finalizó.

Con identificación

Por su parte, la Jefa de Programa Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que los trabajadores esenciales deben llevar su identificación para acceder a la vacuna contra el dengue. Por ejemplo, la credencial en el caso de la Policía y recibo de sueldo en los otros casos. "De todas maneras, estamos coordinando con Seguridad y Educación", sostuvo. En los hospitales donde se suministrarán las dosis habrá nóminas de los trabajadores a quienes les corresponda.

"Las vacunas estarán disponibles en los hospitales: el Hospital Señor del Milagro, Oñativia, San Bernardo, Papa Francisco y en el Centro de Salud 63, porque sabemos que estas personas trabajan y viven en diferentes lugares, pero siempre en forma centralizada", detalló.

A pesar del frío

La especialista también hizo hincapié en la prevención. "Debe ser los 365 días del año. Por empezar, las larvas tienen resistencia al frío y muchas de estas larvas están infectadas,entonces ante la presencia de un poco de calor, vamos a tener de nuevo los mosquitos. Por este motivo todo el año hay que evitar el acumulo de agua y evitar la proliferación del vector del mosquito. Por otro lado, uno dice, sí, hace frío, pero hay lugares que están absolutamente climatizados en ese momento, y dentro del domicilio, podemos tener la presencia de mosquitos", finalizó.

El último reporte

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia, durante la última semana se reportaron 988 casos de dengue. Además, se registró una nueva defunción. Desde que comenzó el 2024 se confirmaron 23.916 casos en total y ya suman 30 los decesos.

Los departamentos que más casos de dengue registraron la última semana son: Capital, con 13.464; Metán, con 3667; Anta, con 2.367 y Rosario de la Frontera, con 1.884 casos.

Sobre la vacuna

La vacuna tetravalente, está indicada para la prevención de la enfermedad producida por los cuatro serotipos del dengue en personas mayores de 4 años, sin límite de edad.

El esquema completo incluye 2 dosis: la segunda luego de tres meses de recibir la primera. A las dos semanas de la primera aplicación comienza a observarse respuesta inmune a través de anticuerpos.

La vacunación ya estaba abierta a los residentes de los sitios más afectados por la enfermedad endémica en la provincia: los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, Anta y General Güemes, que cumplan con la franja etaria. En estos casos, los turnos se obtienen a través de la línea 148, o concurriendo a los hospitales.

No pueden recibir las dosis: embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, pacientes con inmunocompromiso, pacientes oncológicos, pacientes en tratamiento con corticoides, pacientes en tratamiento con inmunoglobulina o hemoderivados, personas que hayan tenido diagnóstico confirmado de dengue, deberán esperar al menos 6 meses para poder vacunarse.

Los casos respiratorios, en aumento

Al ser consultado sobre el aumento de casos respiratorios, el ministro de Salud, Federico Mangione, respondió: "Es algo que ya venimos advirtiendo que iba a pasar cuando comiencen los primeros fríos. Hemos recomendado, sobre todo cuidar a los chicos. Estamos ya en el Hospital Materno Infantil en un estado importante de internación. Todavía no grave, pero complejo. Nosotros nos venimos preparando".

Para evitar que sigan aumentando los casos, el ministro dio una serie de recomendaciones como "evitar la conglomeración de gente en los lugares cerrados, abrir y ventilar los ambientes. Eso para nosotros es de gran ayuda. Otro factor importantísimo es la vacunación (antigripal). Tenemos que vacunarnos, por favor", recalcó el ministro.