¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Castañares
Tartagal
Cristina Kirchner
Masters 1000 de Cincinnati
River Plate
San Cayetano
Juventud Antoniana
Central Norte
Primera Nacional
Mountain Bike
Castañares
Tartagal
Cristina Kirchner
Masters 1000 de Cincinnati
River Plate
San Cayetano
Juventud Antoniana
Central Norte
Primera Nacional
Mountain Bike

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia y Tiro y Los Andes empataron en Salta: el albo dejó pasar otra oportunidad para acercarse a la cima

El millonario quedó séptimo en la zona A y en la próxima fecha recibe a Maipú, equipo que quedó a un punto de los dirigidos por Fernando Quiroz. 
Domingo, 10 de agosto de 2025 18:20
No fue de las mejores presentaciones del millonario y repartió puntos. P. Yapura
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Gimnasia y Tiro y Los Andes empataron 0 a 0 por la fecha 26 de la Primera Nacional en el estadio Michel Torino: el albo y el mil rayitas tuvieron un partido para el olvido y repartieron puntos. Los dirigidos por Fernando "Teté" Quiroz dejaron pasar otra chance para acercarse a los equipos que animan la zona A.

En la próxima fecha el millonario será local nuevamente pero esta vez de Deportivo Maiipú, conjunto que quedó a un solo punto del albo.

Una vez más los hinchas millonarios acompañaron en gran número al equipo: la tarde soleada de domingo fue un aliado para que tribunas como la exVirrey Toledo, la bandeja Leguizamón y parte de la platea estén prácticamente colmadas.

Gimnasia y Los Andes empataron 0 a 0. Pablo Yapura

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD