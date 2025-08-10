Gimnasia y Tiro y Los Andes empataron en Salta: el albo dejó pasar otra oportunidad para acercarse a la cima

Gimnasia y Tiro y Los Andes empataron 0 a 0 por la fecha 26 de la Primera Nacional en el estadio Michel Torino: el albo y el mil rayitas tuvieron un partido para el olvido y repartieron puntos. Los dirigidos por Fernando "Teté" Quiroz dejaron pasar otra chance para acercarse a los equipos que animan la zona A.

En la próxima fecha el millonario será local nuevamente pero esta vez de Deportivo Maiipú, conjunto que quedó a un solo punto del albo.

Una vez más los hinchas millonarios acompañaron en gran número al equipo: la tarde soleada de domingo fue un aliado para que tribunas como la exVirrey Toledo, la bandeja Leguizamón y parte de la platea estén prácticamente colmadas.

Gimnasia y Los Andes empataron 0 a 0. Pablo Yapura

Así quedó la tabla de posiciones