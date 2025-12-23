Arabia Saudí cierra el 2025 con récord de ejecuciones

Las autoridades saudíes ejecutaron este martes a tres ciudadanos por haber cometido "actos terroristas" en el reino, lo que aumenta así su récord anual histórico de personas ajusticiadas, que alcanzó los 350 ajusticiados en 2025, según los recuentos realizados por varias oenegés.

"Tres ciudadanos saudíes fueron ejecutados en la región Oriental (este de Arabia Saudí) tras haber sido condenados a muerte por acciones terroristas en el reino", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado, en el que añadió que fueron acusados de asesinar a "un miembro de las fuerzas de seguridad y provocar heridas a otro, disparar contra sedes y vehículos de las fuerzas de seguridad".

La condena también fue por "fabricar explosivos y poseer armas y municiones con el objetivo de perturbar la seguridad y la estabilidad de la sociedad".

En la nota no se apunta cuándo fueron detenidos, pero indica que "la investigación culminó con la acusación formal de estos delitos y, tras ser remitidos al tribunal competente, se dictó la sentencia en su contra, confirmando la imputación y ordenando su ejecución como castigo discrecional", un veredicto que fue ratificado por el Tribunal Supremo.

Sin pruebas concluyentes

Al respecto, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (Esohr), radicada en el exilio, afirmó que "aunque el comunicado del Ministerio del Interior acusa a los jóvenes de asesinato, no fueron condenados por los castigos, sino a discreción del juez. Esto implica que no existen pruebas concluyentes ni confesiones forzadas".

Los jueces saudíes poseen una discreción significativa, arraigada en la sharía islámica y complementada por leyes modernas, lo que permite un amplio margen de libertad en sus fallos, en particular en el caso de delitos Ta'zir (discrecionales), en los que determinan castigos como prisión o multas.

350 ejecuciones en 2025

La Esohr ya sitúa en 41 las ejecuciones políticas en lo que va de año y 350 en total en 2025, una cifra sin precedentes, dado que el año pasado fueron 345 reos los ajusticiados.

La misma ONG -que contabiliza las ejecuciones en el reino- dijo que los delitos relacionados con drogas representaron el 69% de todas las condenas a muerte, con un total de 238, en comparación con las 222 ejecuciones de 2024.