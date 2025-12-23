Bolivia: bloqueos en 6 de los 9 departamentos

Bolivia vivió ayer una jornada marcada por bloqueos de caminos y rutas en seis de sus nueve departamentos, en rechazo al fin de la subvención a los combustibles, una de las medidas centrales del paquete económico aprobado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira para enfrentar la crisis económica del país.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se registraron al menos 20 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, con focos menores en Santa Cruz y Beni. La situación afectó la conexión entre el eje central del país y distintas regiones productivas, además de corredores fronterizos clave.

Las protestas son encabezadas por fabriles, transportistas, mineros, campesinos y organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), que declaró un paro general indefinido en demanda de la derogación del Decreto Supremo 5503. Esta norma elimina la subvención a los combustibles y redefine el esquema de precios internos. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, encabezó un acto en inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, donde anunció que la huelga se mantendrá hasta lograr la anulación del decreto.

El Gobierno publicó la medida la semana pasada como parte de un paquete que incluye el aumento del salario mínimo, ajustes a beneficios sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, y un "Perdonazo Tributario" para deudas registradas hasta el 31 de octubre de 2025. El Ejecutivo sostiene que estas decisiones son necesarias ante la escasez de divisas y el deterioro de las cuentas públicas.

En Riberalta, departamento de Beni, se cumplió el tercer día consecutivo de cierres, con reclamos que combinan el rechazo al decreto con demandas sectoriales, como la caída del precio de la castaña. En el oriente, los bloqueos comenzaron desde temprano en Santa Cruz. En La Paz, pese a la reanudación parcial del transporte, persisten denuncias por cobros excesivos y una masiva marcha de mineros alteró la normalidad. Cochabamba mostró un escenario dividido, con acuerdos parciales y bloqueos sostenidos.