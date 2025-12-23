PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
23 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ley de Financiamiento Universitario
Premios Olimpia
Julio De Vido
Primera Nacional
Navidad en Salta
Accidente vial
Clima en Salta
Solidaridad
Especial
Temporal en Buenos Aires
Ley de Financiamiento Universitario
Premios Olimpia
Julio De Vido
Primera Nacional
Navidad en Salta
Accidente vial
Clima en Salta
Solidaridad
Especial
Temporal en Buenos Aires

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Un fuerte temporal dejó a varios autos bajo el agua en la Panamericana y hay caos vehicular en Buenos Aires

Martes, 23 de diciembre de 2025 20:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un temporal de una intensidad infrecuente sacudió este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), transformando las principales arterias en verdaderos ríos, como ocurrió con la avenida Panamericana, con autos que quedaron completamente inundados. 

A pocas horas de los festejos de Nochebuena, la lluvia torrencial provocó escenas dramáticas en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde conductores debieron ser evacuados tras quedar atrapados por el avance repentino del agua.

El fenómeno meteorológico de este 23 de diciembre combinó ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y una descarga de agua masiva en apenas unos minutos. El resultado fue un colapso inmediato en el sistema de drenaje de accesos clave, sumado a complicaciones en el transporte aéreo y reportes de granizo en diversos puntos del conurbano.

El punto más crítico se registró en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Thames, en el límite entre Boulogne y Villa Adelina. En ese sector, el anegamiento fue tan severo que varios vehículos quedaron sumergidos casi por completo.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD