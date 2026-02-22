¡Furor por Boca en Salta! Los hinchas soportaron lluvias, acamparon dos días y sacaron sus entradas para ver al xeneize

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Pese a las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas y tras haber acampado durante dos días, los hinchas de Boca colmaron este fin de semana las boleterías del Estadio Padre Ernesto Martearena para asegurarse un lugar en el duelo del martes a las 21.15 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por la Copa Argentina.

Con la copa más deseada: la Libertadores también estaba presente en el Martearena. P. Yapura

Luego de que los tickets se agotaran a través del portal Deportick, los simpatizantes xeneizes tuvieron la posibilidad de adquirir sus entradas de manera presencial en el estadio mundialista. Los valores fueron de 50.000 pesos para las populares (norte y sur), 70.000 pesos las preferenciales y 90.000 pesos las plateas.

Una multitud colmó las inmediaciones del Martearena para tener su ticket. P. Yapura

El fervor azul y oro volvió a sentirse en Salta, una plaza donde Boca suele convocar multitudes. La última presentación del conjunto de la Ribera en el Martearena fue el 13 de enero de 2024, en un amistoso ante Gimnasia y Tiro, con victoria por 1 a 0 gracias al gol de Ezequiel Bullaude a los 9 minutos del primer tiempo.

Los hinchas esperaron hasta dos días para comprar sus entradas. P. Yapura

En tanto, por Copa Argentina, el antecedente más reciente en el estadio salteño se remonta al 10 de agosto de 2022, cuando Boca le ganó a Agropecuario con un tanto de Guillermo Fernández a los 25 minutos de la etapa inicial.

Mujeres, hombres, niños y adultos mayores, todos quieren ver a Boca. P. Yapura

Información importante para quienes compraron www.deportick.com

Los hinchas que adquirieron sus entradas a través de la web deberán realizar el canje por los tickets físicos en el Estadio Delmi (calle O’Higgins 1500, Salta), en los siguientes días y horarios:

Lunes 23 de febrero, de 9.00 a 18.00.

Martes 24 de febrero, de 12.00 a 19.00.

Muchos ambulantes aprovecharon para vender indumentaria del xeneize. P. Yapura

Para obtener la entrada será obligatorio presentar, sin excepción:

* Código de canje que aparece en el recuadro verde del mail de compra.

* Tarjeta de crédito o débito física utilizada para el pago.

* DNI físico del titular de la tarjeta.

Una familia feliz: todos con sus entradas para ver a Boca ante Gimnasia (Ch). P. Yapura

Con el entusiasmo intacto y entradas prácticamente agotadas, el Martearena promete lucir repleto para otra noche copera con Boca como protagonista.