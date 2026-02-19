PUBLICIDAD

Deportes

Boca en Salta: todo lo que tenés que saber de la llegada del xeneize para jugar ante Gimnasia (Ch) por Copa Argentina

Los precios de las entradas, días de ventas y un dato no menor: el día del partido, no podrán adquirirse ni ni habrá canje de tickets en el estadio.
Jueves, 19 de febrero de 2026 18:11
En el estadio Padre Martearena, Boca Juniors enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy el próximo martes, a las 21.15. Será por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro será Facundo Tello. Los precios de las entradas, días de ventas y un dato no menor: el día del partido, no podrán adquirirse ni ni habrá canje de tickets en el estadio.
 
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Boca:

  • Viernes 20 de febrero: a partir de las 12 hs, a través de www.deportick.com.
  • Domingo 22 de febrero: de 15 a 20 hs, venta presencial en la boletería Norte del estadio Padre Martearena (avenida Fernández Molinas).
  • Lunes 23 de febrero: de 9 a 18 hs, canje de entradas en el estadio Delmi (calle O'Higgins 1500).
  • Martes 24 de febrero: de 12 a 19 hs, canje de entradas en el estadio Delmi (calle O'Higgins 1500).

 

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Gimnasia de Chivilcoy:

- Próximamente se comunicará la información.
 
Precios:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
  • Popular: $50000.
  • Platea Preferencial Descubierta (Boca): $70000.
  • Platea Cubierta (Boca): $90000.

 Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Es importante destacar que no se venderán entradas y tampoco habrá canje el día del partido en el estadio Martearena.

Protocolo para personas con discapacidad para el partido de Copa Argentina entre Boca Vs Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Las personas interesadas deberán llenar el formulario para la acreditación de la entrada y concurrir con la aprobación y la documentación impresa preestablecida para retirar las entradas que se encuentran disponibles según el cupo del 2% establecido en la Ley Nacional N 7787.

De acuerdo a lo informado, los interesados deberán presentar el formulario de aprobación a través del formulario, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y fotocopia de DNI; los acompañantes también deberán presentar fotocopia del DNI para el retiro de las entradas. 

El horario de presentación de documentación y retiro de entradas se realizará el lunes 23 de febrero, de 9 a 14 horas, en la boletería Sur del estadio Padre Martearena (avenida Tavella).

