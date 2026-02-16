PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
16 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
El Padrino
Robert Duvall
Nicole Neumann
Copa Argentina
Boca
Beisbol
Carnaval en Salta
Rugby
Reforma laboral
Salta
El Padrino
Robert Duvall
Nicole Neumann
Copa Argentina
Boca
Beisbol
Carnaval en Salta
Rugby
Reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Boca jugará en Salta el martes 24 vs. Gimnasia (Ch) por Copa Argentina: precios de las entradas y cómo será la venta

El encuentro marcará la presentación del Xeneize en una nueva edición del certamen federal, en un escenario que suele convocar a una importante cantidad de público.
Lunes, 16 de febrero de 2026 18:39
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
Boca Juniors jugará el martes 24 de febrero a las 21.15 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Estadio Padre Ernesto Martearena, por los 32º de final de la Copa Argentina.

El encuentro marcará la presentación del Xeneize en una nueva edición del certamen federal, en un escenario que suele convocar a una importante cantidad de público cada vez que recibe a uno de los grandes del fútbol argentino.

Notas Relacionadas

En cuanto a las entradas, los precios serían los siguientes:

  • Popular: $50.000

  • Preferencial: $70.000

  • Platea: $90.000

Según pudo saber El Tribuno, la venta presencial en Salta comenzaría el domingo, con cupos limitados. En tanto, la comercialización vía web se habilitaría entre jueves y viernes, también con disponibilidad reducida a través de esta pagina: https://www.deportick.com/page/copa-argentina.

Se espera una gran demanda de localidades, teniendo en cuenta la magnitud del partido y la presencia de Boca en la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD