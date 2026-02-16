Boca jugará en Salta el martes 24 vs. Gimnasia (Ch) por Copa Argentina: precios de las entradas y cómo será la venta

Boca Juniors jugará el martes 24 de febrero a las 21.15 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Estadio Padre Ernesto Martearena, por los 32º de final de la Copa Argentina.

El encuentro marcará la presentación del Xeneize en una nueva edición del certamen federal, en un escenario que suele convocar a una importante cantidad de público cada vez que recibe a uno de los grandes del fútbol argentino.

En cuanto a las entradas, los precios serían los siguientes:

Popular: $50.000

Preferencial: $70.000

Platea: $90.000

Según pudo saber El Tribuno, la venta presencial en Salta comenzaría el domingo, con cupos limitados. En tanto, la comercialización vía web se habilitaría entre jueves y viernes, también con disponibilidad reducida a través de esta pagina: https://www.deportick.com/page/copa-argentina.

Se espera una gran demanda de localidades, teniendo en cuenta la magnitud del partido y la presencia de Boca en la provincia.