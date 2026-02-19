First Quantum Minerals publicó un nuevo informe técnico sobre el proyecto Taca Taca, ubicado en la provincia de Salta 

La empresa First Quantum Minerals publicó un nuevo informe técnico NI 43-101 para el proyecto Taca Taca, ubicado en la provincia de Salta. El documento actualiza la información técnica, científica y económica del proyecto, de acuerdo con las normas que rigen la divulgación de información minera en los mercados financieros canadienses.

Taca Taca es uno de los proyectos de cobre más relevantes de la Argentina, con una producción estimada de aproximadamente 291.000 toneladas anuales durante sus primeros 10 años de operación. Se trata de una inversión de gran escala que contempla una vida útil superior a los 35 años.

Será la primera mina de cobre en la provincia de Salta y generará hasta 4.000 puestos de trabajo en el pico de construcción, además de alrededor de 2.000 empleos directos durante la etapa operativa. La compañía asume el compromiso de priorizar la contratación de trabajadores y proveedores locales, impulsando así el desarrollo económico y social de la región.

En términos de infraestructura, el proyecto prevé inversiones destinadas a fortalecer la conectividad eléctrica, logística y de transporte en la región, con un impacto en la integración regional y el Corredor Bioceánico Capricornio.

Paralelamente, la empresa lleva a cabo un compromiso sostenido con las comunidades locales a través de procesos de consulta y diálogo continuo, junto con iniciativas relacionadas con la salud, la educación y el monitoreo responsable del uso del agua.

En este contexto, First Quantum considera que Taca Taca es su proyecto con mayor probabilidad de desarrollo a corto plazo. Se trata de una iniciativa estratégica dentro de su cartera de proyectos, con potencial para consolidarse como una operación de cobre de clase mundial.

La importancia del RIGI

“Este informe técnico demuestra la importancia estratégica de Taca Taca como proyecto a corto plazo para la empresa. Los aspectos económicos son sólidos y reflejan el valor creado cuando aplicamos nuestras capacidades internas en la planificación y el desarrollo de proyectos. Taca Taca es uno de los activos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo, y el estudio técnico actualizado reafirma el valor sustancial y el potencial del proyecto como mina de cobre de larga duración con una importante producción de oro, firmemente posicionada en el primer cuartil de la curva de costos global”, afirmó Tristan Pascall, CEO de la empresa quien también destacó la importancia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI): “Ha habido un cambio significativo en Argentina en términos de promoción de inversiones. La introducción del RIGI proporciona un marco para invertir en el país y ofrece previsibilidad y estabilidad para las inversiones a largo plazo”.

En ese sentido, First Quantum Minerals, empresa canadiense, resaltó el trabajo articulado que viene desarrollando junto al Gobierno de la provincia de Salta para avanzar en los procesos de evaluación ambiental y en la obtención de los permisos de uso de agua. En este marco, y una vez concluidas las instancias de consulta pública, la compañía prevé obtener las aprobaciones correspondientes durante el primer semestre de 2026 y completar la solicitud de adhesión al régimen RIGI.

Datos clave del proyecto: