¿Se queda sin viaje al Mundial? La Justicia le prohibió salir del país a "Chiqui" Tapia

La Justicia prohibió salir del país a Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, cuando restan cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue citado a declaración indagatoria junto al tesorero Pablo Toviggino por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Las audiencias fueron fijadas para el jueves 5 y el viernes 6 de marzo, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de evasión de impuestos y apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos.

“Existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas”, consigna el medio La Nación.

Deberá obtener autorización o aguardar a prestar declaración

Según trascendió, Tapia deberá solicitar autorización judicial si necesita salir del país o, en su defecto, aguardar hasta prestar declaración indagatoria. La medida judicial se adopta en un momento clave del calendario internacional, con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte.

Antes de esa cita, la selección argentina tiene previsto disputar la Finalissima el 27 de marzo en Qatar frente a España, lo que agrega presión institucional, ya que Tapia es la cara visible de la AFA en las cumbres de la FIFA y la Conmebol.

Al fundamentar la prohibición, el magistrado sostuvo que “la gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena” justifican la medida, con el objetivo de “garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”. Resta ahora definir si, una vez realizadas las declaraciones, el juez decidirá mantener o levantar la restricción para viajar al exterior.