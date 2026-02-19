Rodas: "No hay precio para defender a los trabajadores"

La CGT Salta ratificó ayer el paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Así lo confirmó Carlos Rodas, titular de La Bancaria y secretario general de la central obrera en la provincia, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del gremio y en diálogo con Radio Salta.

"Esto es una provocación, es un daño, es inadmisible lo que hace este Gobierno nacional", sostuvo Rodas al explicar los motivos de la medida de fuerza. El dirigente apuntó contra el impacto social de las políticas nacionales y afirmó: "Extorsionó a los gobiernos provinciales, les quitó coparticipación, rompió a los enfermos oncológicos. ¿Cómo hacen los pobres o los indigentes para poder hacer un tratamiento de enfermedades oncológicas?".

Rodas fue enfático al señalar que el paro no responde solo a la reforma laboral, sino a un contexto más amplio. "Los jubilados cobran 400 mil pesos y la canasta del indigente está en 630 mil o 640 mil pesos. Los remedios tienen una tasa de uso siete veces mayor que un joven y están destinados a elegir entre un remedio y la comida", expresó.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de la reforma: "Es la falacia del daño que provoca esta reforma laboral. No va a terminar en un paro, va a continuar la maldad". Y agregó: "Estamos poniendo todo de sí para mantener la paz social, pero que no nos provoquen".

Consultado sobre cómo se desarrollará la jornada en Salta, Rodas indicó: "Hay grupos que van a hacer movilización". Recordó además la última manifestación en la capital provincial: "Fueron seis cuadras de gente. Y no faltó aquel que es más combativo que el combativo y empieza a criticar. A ese lo quiero ahí, en la movilización, donde tengamos que poner la cara".

El secretario general de la CGT Salta defendió la unidad del movimiento obrero como eje central frente al escenario actual. "El único camino que tenemos es la unidad. Va a ser duro, va a ser difícil, pero necesitamos de todos", afirmó. Y remarcó: "No hay precio por defender a los trabajadores, por defender a los que están en la indigencia y en la pobreza. Esto es una responsabilidad moral".

En otro tramo de sus declaraciones, Rodas cuestionó el discurso oficial y sostuvo: "Es gravísimo lo que nos hizo en un año y medio este presidente". También pidió evitar divisiones internas: "De acá, a los que tenemos que defender son a los trabajadores, no atacarnos entre nosotros".

Finalmente, el dirigente agradeció el acompañamiento de la prensa y reiteró el llamado a la participación: "Este es un momento difícil donde tenemos que defendernos entre todos. Si tenemos que endurecer, lo vamos a endurecer".