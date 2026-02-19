La CGT paraliza al país y los gremios "duros" se movilizan al Congreso

La CGT concretará hoy su cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 sin movilización y aseguró que "la Argentina se paralizará de punta a punta".

En una rueda de prensa en la sede de la calle Azopardo, y junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró que "no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos".

El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro porque rige una medida de conciliación obligatoria para cada gremio. Pese a la presión del Gobierno, tanto la UTA como La Fraternidad ratificaron que adhieren al paro de hoy convocado por la CGT.

Un grupo de gremios "duros" de la CGT (UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros), junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y sindicatos "clasistas" de izquierda, decidieron reforzar la huelga con una marcha al Congreso, tal como sucedió la semana pasada cuando la reforma laboral se trató en el Senado.

"Este proyecto de ley que estamos tratando que es de clara inconstitucionalidad, no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos", sostuvo ayer el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy. Lo dijo al exponer en el debate de comisión en Diputados.

El Gobierno aplicará hoy el protocolo antipiquetes desde las primeras horas del día, atento a la movilización gremios de la CGT y las dos CTA.

Se espera que con la eliminación del polémico artículo de las licencias, el proyecto sea aprobado en Diputados y vuelva al Senado para tratarse allí la semana próxima.

En caso de convertirse en ley, el sindicalismo iniciará el trámite de la judicialización de la reforma laboral, pese a que en el camino se fueron excluyendo del expediente algunas iniciativas que generaban malestar en la CGT, como la cuota sindical.

Los sectores que paran en Salta

- Desde anoche no hay servicio de colectivo en Salta. Es que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó a la medida de fuerza impulsada por la CGT. A través de un comunicado oficial firmado por su secretario general, Roberto Fernández, el sindicato que nuclea a los trabajadores del transporte automotor informó que la medida responde no solo al contenido de la iniciativa legislativa, sino también al contexto económico que atraviesa el sector. En el documento, la UTA advierte sobre la "sostenida caída del salario real", la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo dentro de la actividad.

- Agrotécnica Fueguina, empresa encargada de la recolección de residuos y limpieza de calles, informa que los trabajadores de la empresa (afiliados al Sindicato de Camioneros) adhieren al paro nacional convocado por la CGT en contra de la reforma laboral. Por lo tanto, no hay recolección de residuos domiciliario desde anoche a las 21, hasta las 21 horas de hoy jueves 19 de febrero.

Ante este escenario, desde la Municipalidad de Salta solicitan a los comerciantes y vecinos no sacar la basura para mantener limpia la ciudad. A la espera de que hoy el centro no se convierta en un basural a cielo abierto.

- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Salta confirmó su adhesión al paro total de actividades convocado a nivel nacional para este jueves 19 de febrero. La medida alcanzará a la administración pública nacional, provincial y municipal. La decisión fue comunicada formalmente al gobernador Gustavo Sáenz mediante una nota firmada por el Consejo Directivo Provincial. Entre los principales reclamos, ATE manifestó el "rechazo total al proyecto de Reforma Laboral", la convocatoria urgente a paritarias y una recomposición salarial inmediata. También exigió un aumento de emergencia para jubilados y el pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

- Las entidades financieras garantizarán la operatividad de los canales digitales, pero suspenderán la atención presencial al público. Esta medida responde a la adhesión del gremio bancario a la protesta, que tendrá una duración de 24 horas. La interrupción de la atención en sucursales afectará todo el horario bancario habitual. Las puertas de los bancos permanecerán cerradas y no se realizarán gestiones presenciales de ningún tipo. Los usuarios no podrán acceder a servicios como apertura de cuentas, consultas, depósitos en ventanilla o retiro de chequeras. La medida también alcanzará a la gestión de créditos, cajas de seguridad y trámites de documentación.

- Al no haber servicio de colectivo, los trabajadores del sector del comercio tendrán restringida su llegada a los lugares de trabajo, por lo que seguramente la atención en los comercios del centro de la ciudad será dispar. El tema es que al no haber colectivo la gente llegará en menor medida a realizar compras, cuando faltan pocos días para que comiencen las clases, el próximo 2 de marzo. Habrá que ver qué flujo de personas son las que saldrán al centro de la ciudad a realizar trámites, sabiendo que muchas cosas estarán cerradas.