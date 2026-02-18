Paro general: no habrá recolección de residuos en Salta ni vuelos comerciales

La medida de fuerza comenzará este miércoles a las 00 y afectará servicios clave en todo el país. En la ciudad, la recolección de residuos se suspenderá desde hoy a las 21 hasta mañana a la misma hora, mientras que aún no está confirmado qué ocurrirá con el servicio de colectivos.

El paro nacional convocado por la CGT en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados sumará este miércoles la adhesión de distintos gremios. Entre ellos, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) confirmó que se plegará a la medida por 24 horas si se trata el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Desde el sindicato manifestaron su rechazo a la iniciativa y anticiparon que participarán de la movilización convocada a nivel nacional.

En el ámbito local, Agrotécnica Fueguina informó que los trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros también adhieren a la huelga. Por ese motivo, no habrá recolección de residuos desde hoy a las 21 hasta las 21 del 19 de febrero.

La empresa solicitó a comerciantes y vecinos no sacar la basura durante ese período para colaborar con la limpieza de la ciudad y evitar acumulación de residuos en la vía pública. Por el momento, resta saber qué postura adoptará la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a los choferes del transporte público de pasajeros, y si el servicio de colectivos se verá afectado durante la jornada.