Femicidio en Campo Quijano: “Mamá, me mandé una c..., cuidá a los chicos”

El femicidio ocurrido este martes en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano sumó en las últimas horas nuevos y estremecedores detalles sobre los momentos posteriores al ataque. Según consta en actuaciones policiales, el principal acusado Orlando Serapio, habría llamado a su madre minutos después del hecho para confesar lo sucedido antes de darse a la fuga.

De acuerdo con la investigación, la mujer, madre del acusado, manifestó que recibió una llamada telefónica a las 16:20 de este martes, en la que su hijo le habría gritado: “Mamá, me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, para luego cortar la comunicación.

Fue en ese momento que Serapio cerró con llaves la habitación y al salir presuroso le contó en pocas palabras a su suegra que “Natalia esta tirada en el piso, está muerta”. Luego huyó en su camioneta desde el domicilio de barrio Luz y Fuerza.

La mujer alertó de inmediato a otra de sus hijas y ambas lograron ingresar al inmueble por una abertura trasera. En el interior encontraron a la víctima tendida en el suelo, casi sin signos vitales. Con la ayuda de un vecino, fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital Francisco Herrera de Campo Quijano.

Sin embargo, luego se confirmo que la mujer había muerto. Las primeras informaciones indican que la muerte se habría producido a causa de golpes y asfixia mecánica, aunque la causa definitiva será determinada por la autopsia. Personal policial desplegó un amplio operativo de búsqueda sin resultados hasta el momento.